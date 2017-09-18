Четыре «б/о» и блеск Сайнса. Оценки гонщикам за Сингапур

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Льюис Хэмилтон — 9,5

Везунчик Льюис не должен был победить в Сингапуре, но со своей стороны сделал всё для чуда. Доминировал над Боттасом, отлично стартовал и отрывался от Риккардо на каждом из рестартов.

Карлос Сайнс — 9,5

Даже если гонка в Сингапуре не станет для испанца последней в «Торо Россо», Карлос сочно отметил грядущий переход в «Рено». В субботу испанец сумел пробиться в третий сегмент, а в воскресенье пусть и плохо стартовал, но зато грамотно решил выбрать промежуточные шины. А дальше ехал безошибочно.

Серхио Перес — 9

«Стегозавр» индийцев в Сингапуре был вял, но Чеко как всегда выжал максимум из своих шансов. Особенно это было заметно при сравнении со слабыми результатами Окона.

Нико Хюлькенберг — 9

У немца был небольшой шанс избежать рекорда по наибольшему количеству гонок без подиума, и сам Нико был в ударе. Правда, даже при старте на промежуточных шинах вряд ли бы немец сдержал Боттаса позади. Так или иначе, «Рено» в который раз показал ненадёжность, лишив своего ездока верного четвёртого места.

Даниэль Риккардо — 8,5

Слабый старт спас австралийца от аварии, но факт есть факт: первые метры дистанции Дэну не удалось, да и в квалификации он опять проиграл Максу, пусть и мизер. Вместе с тем напомним, что Риккардо не мог погнаться за Льюисом из-за проблем с коробкой передач.

Джолион Палмер — 8

Поздравляем британца с первыми очками в сезоне. Палмер достойно провёл гонку и на первых кругах даже прошёл Боттаса, но не будем забывать: Джолион всё равно стабильно уступал в скорости Хюлькенбергу. Без массы сходов до очков Палмер не добрался бы. Так что восьмёрка скорее авансом, с оговорками.

Ромен Грожан — 8

Опередил Магнуссена в квалификации и, в отличие от напарника, верно решил стартовать на промежуточных шинах. На старте француз потерял много мест, но затем вернул их за счёт экономии на пит-стопе. Дальше Ромен чётко вёл гонку и довёз свой «Хаас» до девятой позиции.

Стоффель Вандорн — 7,5

Бельгиец по традиции уступал Алонсо, но всё же сумел воспользоваться хорошей скоростью «Макларена».

Кевин Магнуссен — 7,5

Датчанин словно играл с Грожаном в кошки-мышки, то оказываясь впереди француза, то вновь пропуская Ромена после просьбы из боксов. Похвалим Кевина за смелое решение первым перейти на слики, посочувствуем по поводу технических проблем, но напомним про проигрыш Ромену в субботу.

Лэнс Стролл — 7

Канадец вдоволь наошибался до гонки, но в ней продемонстрировал зрелый пилотаж и использовал проблемы соперников. Мог бы стать седьмым, но ошибся и пропустил Вандорна. Потом слегка приложил машину о стену, дав надежду Грожану, но, к разочарованию Ромена, как ни в чём ни бывало поехал дальше.

Паскаль Верляйн — 7

«Заубер» выступает в своей лиге, и в ней в Синагпуре немец долгое время не мог опередить Эрикссона, но в решающий момент, в квалификации, сделал это. В гонке «Заубер» пытался сорвать джекпот благодаря нескольким странным тактическим решениям, но ничего не получилось.

Валттери Боттас — 6,5

У финна явно были проблемы либо с прогревом шин, либо с пилотажем в непростых условиях: и в начале гонки, и после перехода на слики Валттери заметно проваливался. Добавим сюда проигрыш Хэмилтону в субботу и слабый старт и получим не претендента на титул, а второго номера команды. В качестве некоторого оправдания упомянем, что у Боттаса перестала работать подача воды — крайне неприятный для Сингапура момент. Ближе к финишу Валттери даже стал хуже видеть!

Эстебан Окон — 6

Один из слабейших уик-эндов француза в этом году. Окон словно не сумел «подружиться» с трассой, заметно уступал Пересу и чувствовал себя неуютно на дождевых и промежуточных шинах. Хороший темп посуху уже не спас.

Фелипе Масса — 6

Бразилец в Сингапуре словно выступал в роли подопытного кролика: «Уильямс» испытывал на Фелипе различные тактические решения и не всегда угадывал. Например, когда Масса хотел поменять шины при втором сейфти-каре, команда сказала оставаться на трассе — это был провал. Может, Фелипе нужно было проявить большую настойчивость?

Маркус Эрикссон — 4

Швед стал одним из двух пилотов, который в гонке разбил машину о стену, а не о соперника.

Даниил Квят — 4

Увы, второй такой гонщик — это россиянин. Обидно, что авария случилась сразу после обгона Магнуссена. К сожалению, и до схода Квят смотрелся на фоне Сайнса не очень, сильно проиграв напарнику квалификацию.

Себастьян Феттель, Кими Райкконен и Макс Ферстаппен — б/о

ФИА не нашла одного главного виновника в стартовом столкновении, мнения журналистов и болельщиков расходятся, так что было бы несправедливо двух пилотов оставить без оценки, а кому-то одному влепить низкую. Меньше всех виноват Кими, которому некуда было деваться, так что финна жалко больше всех: он здорово стартовал, и если бы Феттель и Ферстаппен ограничились «выносом» друг друга, то наверняка победил бы.

Фернандо Алонсо — б/о

Сочувствуем испанцу. Хотя со своими словами про гарантированный подиум и возможный шанс на победу он, конечно, погорячился. Фернандо по горячим следам перепутал Хэмилтона с Боттасом: даже если бы Алонсо не попал в «замес», то ехал бы только третьим и вряд ли сумел сдержать Валттери.