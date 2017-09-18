Под конец гонки в Сингапуре у Боттаса возникли проблемы со зрением
Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас признался, что под конец гонки в Сингапуре у него начались проблемы с ясностью зрения
из-за обезвоживания.
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Видимо, что-то случилось...
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На болиде финна сломалась система подачи питьевой воды, и он не пил практически на протяжении двух часов изнурительной гонки.
«Теперь я чувствую себя хорошо. Только к концу гонки я почувствовал, что моё зрение не столь ясное, каким должно быть. Но, знаете, люди способны творить удивительные вещи, если не сдаются», — рассказал Боттас в эфире канала Channel 4.
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