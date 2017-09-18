Хэмилтон: По ходу гонки в Сингапуре держал в памяти аварию Сенны в Монако

«Впервые мы гонялись в Сингапуре под дождём, так что это был большой вызов… Вообще по ходу всей гонки в моей голове всплывал образ Сенны. Вспоминался Гран-при Монако, в котором он лидировал в гонке, пока не вылетел в стену. Это всегда служило мне напоминанием о том, что не нужно этого делать. Это было почти так, будто он сам предупреждал меня: «Оставайся сосредоточенным, держи себя в руках», — цитирует Хэмилтона Autosport.