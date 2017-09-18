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18 сентября 2017, 13:13 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Хэмилтон: По ходу гонки в Сингапуре держал в памяти аварию Сенны в Монако

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что по ходу гонки Гран-при Сингапура постоянно вспоминал аварию Айртона Сенны на Гран-при Монако 1988 года, что позволило ему сохранить концентрацию и выиграть дождевую гонку.

Пилот Мерседеса <span class=error>Льюис</span> Хэмилтон признался что по ходу гонки <nobr>Гран-при </nobr>Сингапура постоянно вспоминал аварию <span class=error>Айртона</span> Сенны на <nobr>Гран-при </nobr>Монако 1988 года что позволило ему сохранить концентрацию и выиграть дождевую гонку. Увеличить
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«Впервые мы гонялись в Сингапуре под дождём, так что это был большой вызов… Вообще по ходу всей гонки в моей голове всплывал образ Сенны. Вспоминался Гран-при Монако, в котором он лидировал в гонке, пока не вылетел в стену. Это всегда служило мне напоминанием о том, что не нужно этого делать. Это было почти так, будто он сам предупреждал меня: «Оставайся сосредоточенным, держи себя в руках», — цитирует Хэмилтона Autosport.
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