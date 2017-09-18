Хэмилтон: По ходу гонки в Сингапуре держал в памяти аварию Сенны в Монако
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что по ходу гонки
Гран-при Сингапура постоянно вспоминал аварию Айртона Сенны на Гран-при Монако 1988 года, что позволило ему сохранить концентрацию и выиграть дождевую гонку.
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«Впервые мы гонялись в Сингапуре под дождём, так что это был большой вызов… Вообще по ходу всей гонки в моей голове всплывал образ Сенны. Вспоминался
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