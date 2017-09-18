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18 сентября 2017, 12:28 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Алонсо желает вернуться к нормальному положению вещей с «Маклареном»

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо рассказал, на что рассчитывает в 2018 году, если останется в британской команде.

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«Цель состоит в том, чтобы финишировать на подиумах, бороться за победы, — всё, что я делал на протяжении 13 лет моей карьеры. Итак, цель — вернуться к нормальному положению вещей», — цитирует Алонсо Crash.

Двукратный чемпион мира отметил, что на этой неделе придёт время подумать о будущем: «Я думаю, что в Сингапуре было слишком много объявлений… На предстоящей неделе я буду в Великобритании, где будет проходить этап чемпионата мира по картингу. Я посещу его, а потом отправлюсь на завод команды, где буду работать на симуляторе. И у нас будет более подходящее время, чтобы поговорить о будущем».
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