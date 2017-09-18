Алонсо желает вернуться к нормальному положению вещей с «Маклареном»

«Цель состоит в том, чтобы финишировать на подиумах, бороться за победы, — всё, что я делал на протяжении 13 лет моей карьеры. Итак, цель — вернуться к нормальному положению вещей», — цитирует Алонсо Crash.



Двукратный чемпион мира отметил, что на этой неделе придёт время подумать о будущем: «Я думаю, что в Сингапуре было слишком много объявлений… На предстоящей неделе я буду в Великобритании, где будет проходить этап чемпионата мира по картингу. Я посещу его, а потом отправлюсь на завод команды, где буду работать на симуляторе. И у нас будет более подходящее время, чтобы поговорить о будущем».