Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/31034073/
17 сентября 2017, 19:36 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

ФИА решила не наказывать Феттеля, Райкконена и Ферстаппена за аварию

ФИА приняла решение не наказывать пилотов «Феррари» Себастьяна Феттеля и Кими Райкконена, а также гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена по итогам гонки Гран-при Сингапура Формулы-1, которую все трое вынуждены были завершить досрочно в результате аварии, сообщает Motorsport.

Перед началом гонки пошел сильный дождь. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Reuters

На первом круге гонки Феттель, не видя атаки напарника, начал смещаться в центр, чтобы помешать Ферстаппену, тот увернулся от немца, но задел заднее колесо Райкконена и отправил «Феррари» в неуправлямый заезд поперёк трассы. Автомобиль финна врезался в Феттеля и по инерции полетел дальше — к первому повороту, где впечатал в стену «Ред Булл» Ферстаппена и зацепил «Макларен» Алонсо. Себ ещё какое-то время продержался на трассе, но вскоре и вторая разбитая «Феррари» остановилась в зоне вылета.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Хэмилтон увеличил отрыв от Феттеля в чемпионате «Формулы-1» после Гран-при Сингапура

Хэмилтон увеличил отрыв от Феттеля в чемпионате «Формулы-1» после Гран-при Сингапура

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон благодаря победе на Гран-при Сингапура увеличил отрыв от немца Себастьяна Феттеля из «Феррари» в личном зачете чемпионата «Формулы-1» с 3 до 28 очков.
Еще 7 новостей  Все новости

«Мама позвонила, когда я завоевала медаль. Но я не взяла трубку»

Рейтинг лучших клубов мира. «Зенит» лучше ЦСКА, «Спартак» — на 74-м месте

Гинер: Будогосский должен уйти, происходит настоящий произвол

Зрители стоя приветствовали Шарапову после победы над Халеп