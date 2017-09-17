ФИА решила не наказывать Феттеля, Райкконена и Ферстаппена за аварию

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На первом круге гонки Феттель, не видя атаки напарника, начал смещаться в центр, чтобы помешать Ферстаппену, тот увернулся от немца, но задел заднее колесо Райкконена и отправил «Феррари» в неуправлямый заезд поперёк трассы. Автомобиль финна врезался в Феттеля и по инерции полетел дальше — к первому повороту, где впечатал в стену «Ред Булл» Ферстаппена и зацепил «Макларен» Алонсо. Себ ещё какое-то время продержался на трассе, но вскоре и вторая разбитая «Феррари» остановилась в зоне вылета.