Хэмилтон увеличил отрыв от Феттеля в чемпионате «Формулы-1» после Гран-при Сингапура
Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон благодаря победе на
Гран-при Сингапура увеличил отрыв от немца Себастьяна Феттеля из «Феррари» в личном зачете чемпионата «Формулы-1» с 3 до 28 очков.
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Хэмилтон в воскресенье стал победителем гонки в Сингапуре. Феттель в начале гонки сошел
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят, выбывший из гонки
Полностью первая десятка в личном зачете выглядит следующим образом:
1. Хэмилтон — 263 очка, 2. Феттель — 235, 3. Вальттери Боттас (Финляндия, «Мерседес») — 212, 4. Дэниел Риккьярдо (Австралия, «Ред Булл») — 162, 5. Кими Райкконен (Финляндия, «Мерседес») — 138, 6. Макс Ферстаппен (Нидерланды, «Ред Булл») — 68, 7. Серхио Перес (Мексика, «Форс Индия») — 68, 8. Эстебан Окон (Франция, «Форс Индия») — 56, 9. Карлос
В Кубке конструкторов лидирует «Мерседес» (475 очков). Второй идет «Феррари» (373). Третью строчку занимает «Ред Булл» (230). Места с 4-е по 10-е занимают: 4. «Форс Индия» (124), 5. «Уильямс» (59), 6. «Торо Россо» (52), 7. «Рено» (42), 8. «Хаас» (37), 9. «Макларен» (17), 10. «Заубер» (5).
Следующий этап чемпионата «Формулы-1»
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