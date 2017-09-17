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17 сентября 2017, 18:41 | Авто/мото: Формула-1 | Р-Спорт

Хэмилтон увеличил отрыв от Феттеля в чемпионате «Формулы-1» после Гран-при Сингапура

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон благодаря победе на Гран-при Сингапура увеличил отрыв от немца Себастьяна Феттеля из «Феррари» в личном зачете чемпионата «Формулы-1» с 3 до 28 очков.

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© Reuters

Хэмилтон в воскресенье стал победителем гонки в Сингапуре. Феттель в начале гонки сошел из-за аварии. На счету британца теперь 263 очка, у идущего вторым немца осталось 235 баллов.

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят, выбывший из гонки Гран-при Сингапура из-за аварии, с четырьмя очками занимает 19-е место.

Полностью первая десятка в личном зачете выглядит следующим образом:

1. Хэмилтон — 263 очка, 2. Феттель — 235, 3. Вальттери Боттас (Финляндия, «Мерседес») — 212, 4. Дэниел Риккьярдо (Австралия, «Ред Булл») — 162, 5. Кими Райкконен (Финляндия, «Мерседес») — 138, 6. Макс Ферстаппен (Нидерланды, «Ред Булл») — 68, 7. Серхио Перес (Мексика, «Форс Индия») — 68, 8. Эстебан Окон (Франция, «Форс Индия») — 56, 9. Карлос Сайнс-младший (Испания, «Торо Россо») — 48, 10. Нико Хюлькенберг (Германия, «Рено») — 34.

В Кубке конструкторов лидирует «Мерседес» (475 очков). Второй идет «Феррари» (373). Третью строчку занимает «Ред Булл» (230). Места с 4-е по 10-е занимают: 4. «Форс Индия» (124), 5. «Уильямс» (59), 6. «Торо Россо» (52), 7. «Рено» (42), 8. «Хаас» (37), 9. «Макларен» (17), 10. «Заубер» (5).

Следующий этап чемпионата «Формулы-1» Гран-при Малайзии пройдет с 29 сентября по 1 октября.
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