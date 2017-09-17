Британец Хэмилтон стал победителем Гран-при Сингапура

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Из-за многочисленных аварий и выезда автомобиля безопасности продолжительность гонки была ограничена по времени, а не количеством кругов. Вторым вслед за лидером чемпионата финишировал австралиец Дэниел Риккьярдо из «Ред Булл». Третье место занял финн Вальттери Боттас из «Мерседеса».

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят на 11-м круге врезался в стену и сошел с дистанции. Его партнер по команде испанец Карлос Сайнс-младший финишировал четвертым.

Ближайший преследователь Хэмилтона в личном зачете Себастьян Феттель («Феррари») выбыл из борьбы в результате аварии на старте гонки.