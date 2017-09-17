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17 сентября 2017, 17:30 | Авто/мото: Формула-1 | Р-Спорт

Британец Хэмилтон стал победителем Гран-при Сингапура

МОСКВА, 17 сен — Р-Спорт. Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем гонки 14-го этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Сингапура.

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Из-за многочисленных аварий и выезда автомобиля безопасности продолжительность гонки была ограничена по времени, а не количеством кругов. Вторым вслед за лидером чемпионата финишировал австралиец Дэниел Риккьярдо из «Ред Булл». Третье место занял финн Вальттери Боттас из «Мерседеса».

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят на 11-м круге врезался в стену и сошел с дистанции. Его партнер по команде испанец Карлос Сайнс-младший финишировал четвертым.

Ближайший преследователь Хэмилтона в личном зачете Себастьян Феттель («Феррари») выбыл из борьбы в результате аварии на старте гонки.

Следующий этап чемпионата «Формулы-1» Гран-при Малайзии пройдет с 29 сентября по 1 октября.
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