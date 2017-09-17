Британец Хэмилтон стал победителем Гран-при Сингапура
МОСКВА, 17 сен —
Р-Спорт. Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем гонки 14-го этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Сингапура.
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Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят на 11-м круге врезался в стену и сошел с дистанции. Его партнер по команде испанец Карлос
Ближайший преследователь Хэмилтона в личном зачете Себастьян Феттель («Феррари») выбыл из борьбы в результате аварии на старте гонки.
Следующий этап чемпионата «Формулы-1»
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