Квят: В Q2 трасса изменилась и машина стала вести себя хуже
Гонщик «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал 13-й результат в квалификации
Гран-при Сингапура.
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Видимо, что-то случилось...
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«Начало моей квалификации было неплохим. У меня была одна попытка в первом сегменте, которая была особенно хороша, но затем во втором сегменте трасса изменилась и машина стала вести себя хуже. Я чувствовал, что всё время скольжу, у меня была сильная недостаточная поворачиваемость. В итоге я просто не смог прогреть передние шины, что весьма разочаровывает. Это то, что мы должны проанализировать, потому что я очень разочарован. Что касается воскресенья, то трудно сказать, что мы можем сделать, ведь у нас не было достаточного темпа в этот
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