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16 сентября 2017, 20:38 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Квят: В Q2 трасса изменилась и машина стала вести себя хуже

Гонщик «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал 13-й результат в квалификации Гран-при Сингапура.

Гонщик <span class=error>Торо</span> <span class=error>Россо</span> Даниил <span class=error>Квят</span> прокомментировал 13-й результат в квалификации <nobr>Гран-при </nobr>Сингапура. Увеличить
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«Начало моей квалификации было неплохим. У меня была одна попытка в первом сегменте, которая была особенно хороша, но затем во втором сегменте трасса изменилась и машина стала вести себя хуже. Я чувствовал, что всё время скольжу, у меня была сильная недостаточная поворачиваемость. В итоге я просто не смог прогреть передние шины, что весьма разочаровывает. Это то, что мы должны проанализировать, потому что я очень разочарован. Что касается воскресенья, то трудно сказать, что мы можем сделать, ведь у нас не было достаточного темпа в этот уик-энд. Нам просто нужно вести свою гонку, следовать хорошей стратегии, а там посмотрим, где мы окажемся», — приводит слова Квята пресс-служба «Торо Россо».
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