Квят: В Q2 трасса изменилась и машина стала вести себя хуже

«Начало моей квалификации было неплохим. У меня была одна попытка в первом сегменте, которая была особенно хороша, но затем во втором сегменте трасса изменилась и машина стала вести себя хуже. Я чувствовал, что всё время скольжу, у меня была сильная недостаточная поворачиваемость. В итоге я просто не смог прогреть передние шины, что весьма разочаровывает. Это то, что мы должны проанализировать, потому что я очень разочарован. Что касается воскресенья, то трудно сказать, что мы можем сделать, ведь у нас не было достаточного темпа в этот уик-энд. Нам просто нужно вести свою гонку, следовать хорошей стратегии, а там посмотрим, где мы окажемся», — приводит слова Квята пресс-служба «Торо Россо».