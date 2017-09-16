Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/31027877/
16 сентября 2017, 18:21 | Авто/мото: Формула-1 | Р-Спорт

Феттель выиграл квалификацию Гран-при Сингапура

МОСКВА, 16 сен — Р-Спорт. Немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель выиграл квалификацию 14-го этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Сингапура.

Немецкий пилот Феррари Себастьян Феттель выиграл квалификацию 14-го этапа чемпионата Формулы-1 Гран-при Сингапура. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Феттель стал лучшим в субботней квалификации с результатом 1 минута 39,491 секунды. Второе место занял голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен (1.39,814), замкнул тройку лучших партнер Ферстаппена по команде австралиец Дэниел Риккьярдо (1.39,840).

Россиянин Даниил Квят из «Торо Россо» показал 13-й результат — 1 минута 42,338 секунды. Его партнер по команде испанец Карлос Сайнс-младший (1.42,056) стал десятым.

Полностью топ-10 гонщиков по итогам квалификации выглядит следующим образом: 1. Феттель, 2. Ферстаппен, 3. Риккьярдо, 4. Кими Райкконен (Финляндия, «Феррари», 1.40,069), 5. Льюис Хэмилтон (Великобритания, «Мерседес, 1.40,126), 6. Вальттери Боттас (Финляндия, «Мерседес», 1.40,810), 7. Нико Хюлькенберг (Германия, «Рено», 1.41,013), 8. Фернандо Алонсо (Испания, «Макларен», 1.41,179), 9. Стоффель Вандорн (Бельгия, «Макларен», 1.41,398), 10. Сайнс-младший.

Гонка Гран-при Сингапура, которая традиционно проходит при искусственном освещении, состоится в воскресенье.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости
15 сентября

Липницкая рассказала о своей анорексии и «фейковом» отце

Нападки на позицию Овечкина по ОИ и его благотворительность – мерзкие. Мнение

Почему «Роза Хутор» выселяет центр по реабилитации детей-инвалидов