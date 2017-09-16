Феттель выиграл квалификацию Гран-при Сингапура
МОСКВА, 16 сен —
Р-Спорт. Немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель выиграл квалификацию 14-го этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Сингапура.
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Феттель стал лучшим в субботней квалификации с результатом 1 минута 39,491 секунды. Второе место занял голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен (1.39,814), замкнул тройку лучших партнер Ферстаппена по команде австралиец Дэниел Риккьярдо (1.39,840).
Россиянин Даниил Квят из «Торо Россо» показал 13-й результат — 1 минута 42,338 секунды. Его партнер по команде испанец Карлос
Полностью топ-10 гонщиков по итогам квалификации выглядит следующим образом: 1. Феттель, 2. Ферстаппен, 3. Риккьярдо, 4. Кими Райкконен (Финляндия, «Феррари», 1.40,069), 5. Льюис Хэмилтон (Великобритания, «Мерседес, 1.40,126), 6. Вальттери Боттас (Финляндия, «Мерседес», 1.40,810), 7. Нико Хюлькенберг (Германия, «Рено», 1.41,013), 8. Фернандо Алонсо (Испания, «Макларен», 1.41,179), 9. Стоффель Вандорн (Бельгия, «Макларен», 1.41,398), 10.
Гонка
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