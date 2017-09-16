Ферстаппен показал лучшее время в третьей практике ГП Сингапура
МОСКВА, 16 сен —
Р-Спорт. Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучшее время в третьей свободной практике 14-го этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Сингапура.
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Ферстаппен в субботу стал первым со временем 1 минута 41,829 секунды. Второй результат показал пилот «Феррари» немец Себастьян Феттель — 1.41,901. Третье место занял британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» — 1.41,971.
Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят показал 14-е время — 1.43,574. Его партнер по команде испанец Карлос
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