Ферстаппен показал лучшее время в третьей практике ГП Сингапура

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Ферстаппен в субботу стал первым со временем 1 минута 41,829 секунды. Второй результат показал пилот «Феррари» немец Себастьян Феттель — 1.41,901. Третье место занял британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» — 1.41,971.

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят показал 14-е время — 1.43,574. Его партнер по команде испанец Карлос Сайнс-младший стал 12-м — 1.43,356.