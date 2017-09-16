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16 сентября 2017, 15:14 | Авто/мото: Формула-1 | Р-Спорт

Ферстаппен показал лучшее время в третьей практике ГП Сингапура

МОСКВА, 16 сен — Р-Спорт. Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучшее время в третьей свободной практике 14-го этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Сингапура.

Голландский пилот Ред Булл Макс Ферстаппен показал лучшее время в третьей свободной практике 14-го этапа чемпионата Формулы-1 Гран-при Сингапура. Увеличить
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Ферстаппен в субботу стал первым со временем 1 минута 41,829 секунды. Второй результат показал пилот «Феррари» немец Себастьян Феттель — 1.41,901. Третье место занял британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» — 1.41,971.

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят показал 14-е время — 1.43,574. Его партнер по команде испанец Карлос Сайнс-младший стал 12-м — 1.43,356.

Квалификация Гран-при Сингапура состоится в субботу и начнется в 16:00 мск.
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