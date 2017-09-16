«Акульи плавники» останутся в Формуле-1 в 2018 году

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Такой вид крышки для мотора вызвал массу недовольства у зрителей и участников Ф-1 в начале сезона своим внешним видом. Поначалу «плавники» хотели запретить на сезон-2018, но теперь мнение команд изменилось.

В нынешнем сезоне ФИА вынудила команды писать номера пилотов крупными символами на болидах. Из-за этого сократилось место, которые команды могут отдать под логотипы спонсоров. Теперь они хотят перенести номера на «плавники», чтобы вернуть место для спонсоров. Идея должна получить одобрение Стратегической группы Ф-1.

Также на технической встрече команд было решено запретить «обезьяньи сиденья» — задние подкрылки, на которые направляется поток воздуха из двигателя. В ФИА опасались, что их разработка приведёт к новой «войне развития», сообщает Motorsport.