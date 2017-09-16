«Акульи плавники» останутся в Формуле-1 в 2018 году
Команды Формулы-1 передумали избавляться от одного из самых непопулярных элементов дизайна болида — «акульих плавников».
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Видимо, что-то случилось...
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Такой вид крышки для мотора вызвал массу недовольства у зрителей и участников Ф-1 в начале сезона своим внешним видом. Поначалу «плавники» хотели запретить на сезон-2018, но теперь мнение команд изменилось.
В нынешнем сезоне ФИА вынудила команды писать номера пилотов крупными символами на болидах.
Также на технической встрече команд было решено запретить «обезьяньи сиденья» — задние подкрылки, на которые направляется поток воздуха из двигателя. В ФИА опасались, что их разработка приведёт к новой «войне развития», сообщает Motorsport.
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