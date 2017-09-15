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15 сентября 2017, 22:48 | Авто/мото: Формула-1 | Советский спорт

Даниил Квят: Неплохая пятница, мы хорошо поработали

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал результаты пятничных свободных заездов Гран-при Сингапура.

Российский гонщик <span class=error>Торо</span> <span class=error>Россо</span> Даниил <span class=error>Квят</span> прокомментировал результаты пятничных свободных заездов <nobr>Гран-при </nobr>Сингапура. Увеличить
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— Неплохая пятница, мы хорошо поработали, — приводит слова Квята «Матч ТВ». — Нам еще предстоит поработать над балансом по ходу третьей сессии заездов. Надеюсь, мы сделаем все необходимое, чтобы еще прибавить.

Но в целом мы можем быть довольны, поскольку проехали много кругов и собрали достаточное количество информации, которая поможет сделать шаг вперед.

Напомним, в первой практике россиянин показал 10-й результат, а во второй — 13-й. По итогам обоих заездов лучшее время показал Даниэль Риккардо.
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