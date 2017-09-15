Даниил Квят: Неплохая пятница, мы хорошо поработали
Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал результаты пятничных свободных заездов
Гран-при Сингапура.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Неплохая пятница, мы хорошо поработали, — приводит слова Квята «Матч ТВ». — Нам еще предстоит поработать над балансом по ходу третьей сессии заездов. Надеюсь, мы сделаем все необходимое, чтобы еще прибавить.
Но в целом мы можем быть довольны, поскольку проехали много кругов и собрали достаточное количество информации, которая поможет сделать шаг вперед.
Напомним, в первой практике россиянин показал 10-й результат, а во второй — 13-й. По итогам обоих заездов лучшее время показал Даниэль Риккардо.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter