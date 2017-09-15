Даниил Квят: Неплохая пятница, мы хорошо поработали

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Неплохая пятница, мы хорошо поработали, — приводит слова Квята «Матч ТВ». — Нам еще предстоит поработать над балансом по ходу третьей сессии заездов. Надеюсь, мы сделаем все необходимое, чтобы еще прибавить.

Но в целом мы можем быть довольны, поскольку проехали много кругов и собрали достаточное количество информации, которая поможет сделать шаг вперед.

Напомним, в первой практике россиянин показал 10-й результат, а во второй — 13-й. По итогам обоих заездов лучшее время показал Даниэль Риккардо.