Сайнс не рассчитывает заменить Палмера на Гран-при Малайзии
Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс, подписавший контракт с «Рено», опровергает слухи о том, что он может выступить за новую команду уже в этом сезоне на
Гран-при Малайзии.
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«На данный момент я на 100% уверен, что гонку в Малайзии я проведу в составе «Торо Россо», по крайней мере я слышал именно об этом. Всё остальное — спекуляции. Если даже
Все решения принимаются в процессе переговоров «Рено» и «Торо Россо», к которым я не имею никакого отношения, — приводит слова испанца Autosport.
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