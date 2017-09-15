Сайнс не рассчитывает заменить Палмера на Гран-при Малайзии

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«На данный момент я на 100% уверен, что гонку в Малайзии я проведу в составе «Торо Россо», по крайней мере я слышал именно об этом. Всё остальное — спекуляции. Если даже что-то подобное и случится, вероятно, я узнаю об этом одним из последних.

Все решения принимаются в процессе переговоров «Рено» и «Торо Россо», к которым я не имею никакого отношения, — приводит слова испанца Autosport.