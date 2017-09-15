Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/31022986/
15 сентября 2017, 22:50 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Сайнс не рассчитывает заменить Палмера на Гран-при Малайзии

Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс, подписавший контракт с «Рено», опровергает слухи о том, что он может выступить за новую команду уже в этом сезоне на Гран-при Малайзии.

Пилот <span class=error>Торо</span> <span class=error>Россо</span> <span class=error>Карлос</span> <span class=error>Сайнс</span> подписавший контракт с Рено опровергает слухи о том что он может выступить за новую команду уже в этом сезоне на <nobr>Гран-при </nobr>Малайзии. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«На данный момент я на 100% уверен, что гонку в Малайзии я проведу в составе «Торо Россо», по крайней мере я слышал именно об этом. Всё остальное — спекуляции. Если даже что-то подобное и случится, вероятно, я узнаю об этом одним из последних.

Все решения принимаются в процессе переговоров «Рено» и «Торо Россо», к которым я не имею никакого отношения, — приводит слова испанца Autosport.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости

«Мама позвонила, когда я завоевала медаль. Но я не взяла трубку»

Рейтинг лучших клубов мира. «Зенит» лучше ЦСКА, «Спартак» — на 74-м месте

Гинер: Будогосский должен уйти, происходит настоящий произвол

Зрители стоя приветствовали Шарапову после победы над Халеп