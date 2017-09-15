Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/31022214/
15 сентября 2017, 20:30 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Алонсо хочет больше узнать о «Рено» перед решением о контракте

Гонщик «Макларена» Фернандо Алонсо заявил, что перед окончательным решении о продлении контракта со своей нынешней командой на следующий сезон он хочет получить больше информации о планах новых мотористов «Макларена». С 2018 года британцы перейдут на моторы «Рено».

Гонщик <span class=error>Макларена</span> <span class=error>Фернандо</span> <span class=error>Алонсо</span> заявил что перед окончательным решении о продлении контракта со своей нынешней командой на следующий сезон он хочет получить больше информации о планах новых мотористов <span class=error>Макларена</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«У меня нет данных насчёт ожиданий “Рено” и запланированных ими на следующий год улучшений. Так что после этой гонки я постараюсь это выяснить, выйти на связь с теми, кто знает больше про их планы. А уже после этого приму решение. Пока у меня нет информации, я получил новости сегодня.

Вы никогда не знаете, хорошее это решение для команды или плохое, но раз “Макларен” подумал, что пришло время разойтись с “Хондой” и пойти к “Рено”, то это потому, что у них хорошая информация насчёт следующего года. Надеюсь, это решение вновь отправит “Макларен” на позиции, к которым, как все считают, он принадлежит. То есть к подиумам и титулам», — приводит слова Алонсо Autosport.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости

«Мама позвонила, когда я завоевала медаль. Но я не взяла трубку»

Рейтинг лучших клубов мира. «Зенит» лучше ЦСКА, «Спартак» — на 74-м месте

Гинер: Будогосский должен уйти, происходит настоящий произвол

Зрители стоя приветствовали Шарапову после победы над Халеп