«Рено» расчищает Квяту дорогу

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В команде российского гонщика «Формулы-1» Даниила Квята «Торо Россо» грядут большие изменения, как кадровые, так и технические. Квят пока не знает, кто будет его напарником в следующем году, но свое место в королевских гонках он, по всей видимости, сохранит.

Сезон 2017 года еще не закончился, а младшая «конюшня» «Ред Булла» провернула, выражаясь футбольным языком, громкий трансфер, который вряд ли кто в этом году сможет превзойти по произведенному эффекту.

Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс-младший в следующем году будет выступать за «Рено».

Это не стало большим сюрпризом, так как испанец еще в начале сезона выражал неудовлетворение своим текущим положением и недвусмысленно намекал на то, что уже перерос дочернюю команду «Ред Булл». Громкий резонанс вызвал не сам факт перехода пилота в другую «конюшню», а предмет обмена.

За переход Сайнса в английскую команду «быки» получили мотор японского концерна «Хонда», который обеспечивает английский «Макларен».

На первый взгляд кажется, что «Торо Россо» много теряет во всех смыслах — от них уходит талантливый пилот, и они получают крайне ненадежный двигатель.

Напомним, что Фернандо Алонсо, который имеет огромный вес в английской команде, уже не первый год критикует японские моторы, вернувшиеся после продолжительного перерыва в королевский гонки с «Маклареном» в 2015 году. В этом же году двукратный чемпион мира подписал контракт с англичанами.

Увы, но все надежды на успешное сотрудничество Алонсо с «Маклареном» рухнули из-за двигателей, которые неоднократно подводили пилотов. В этом году после 13 этапов испанец набрал лишь 10 очков и пять раз сходил с гонок.

Помимо своей ненадежности моторы «Хонда» не могут тягаться с лучшими представителями и в мощности.

Какую тогда выгоду получает «Торо Россо»? Не стоит забывать, что «быки» — дочерний проект «Ред Булла», который был создан для того, чтобы искать и обкатывать молодых перспективных пилотов. Однако сегодня смысл этого проекта уже потерялся. За австрийскую «конюшню» выступают австралиец Даниэль Риккардо и голландец Макс Ферстаппен, у которых действуют долгосрочные контракты.

Обоим пилотам нет еще 30 лет, и будущее команды «энергетиков» выглядит светлым и стабильным.

Говорить о замене кого-то из гонщиков совершенно не приходится.

В идеале «Ред Булл» готов согласиться продать «Торо Россо», но пока этого не происходит, и «Хонда» — поставщик двигателей в следующем году — пока не объявляла о желании выкупить команду. Еще один потенциально положительный момент заключается в том, что хоть на данный момент японские моторы и неудачны, «Хонда» заверяет, что к следующему году серьезно поработает над своим продуктом и выдаст более-менее конкурентный двигатель.

С другой стороны, «Макларен», долго пытавшийся избавиться от «Хонды», провел удачные переговоры с французами из «Рено» и заполучил их продукт.

Австрийцы же не первый год конфликтуют с концерном, и не исключено, что в будущем «Ред Булл» также будет ставить на свои болиды «Хонду», правда для этого японцам необходимо совершить небольшое техническое чудо, чтобы завоевать доверие «Ред Булла».

Для Квята новость об уходе Сайнса не может быть плохой. Он и не скрывал своего хорошего настроения на пресс-конференции перед гоночным уикендом в Сингапуре и даже позволил себе едко пошутить относительно своего пока еще партнера по команде.

«Мне очень грустно. Видите, как я плачу? Что бы ни случилось, рано или поздно мы снова можем оказаться в одной команде. Но я не знаю, что будет. Это его будущее, не мое», — цитирует россиянина F1i.

Контракт Квята, который истекает в конце этого года, до сих пор не продлен, что не удивительно. После понижения россиянина из «Ред Булла» в «Торо Россо», он так и не смог вернуться к своей лучшей форме и исправно уступал Сайнсу почти во всех гонках. Мало того, не единожды по вине Квята теряли очки оба пилота «быков». Российский гонщик не всегда аккуратно ведет себя на трассе, и бывали случаи, когда он сталкивался со своим партнером по команде.

Хотя руководство «Торо Россо» ни разу открыто не критиковало россиянина, затягивание времени с продлением контракта говорит само за себя.

Если бы «быки» расстались с Квятом, никто бы не горевал, и тогда уже боссы «Торо Россо» могли бы себе позволить шутки, подобные квятовским.

Теперь же итальянская конюшня будет искать себе пилота и уже вряд ли избавится от россиянина, потому что полностью обновлять состав рискованно. Есть только один неблагополучный для Квята вариант — пока маловероятный. «Торо Россо» настояла при подписании контракта с японцами на том, что «Хонда» выступит не только поставщиком моторов, но окажет и спонсорскую помощь, и заводскую поддержку. Японцы вполне могут задуматься о выкупе конюшни, и в этом случае начать переделывать ее под себя. А в их планы Квят точно не входит — японцы всегда старались продвигать в «Формулу-1» своих соотечественников.

Относительно своего будущего в «Торо Россо» Квят высказался предельно дипломатично и не стал прояснять ситуацию.

«Сначала команде надо разобраться со своим будущим. Думаю, когда все станет ясно, мне сообщат. Но я не волнуюсь из-за этой ситуации.

Чем быстрее я узнаю, тем лучше, но давить на команду в трудное время не стану. Я понимающий человек, так что дам им сосредоточиться на самом важном, — заключил гонщик.

До конца сезона осталось еще семь этапов, ближайший из которых состоится в эти выходные в Сингапуре. Вероятно Квят прав — надо сосредоточиться на текущих событиях, тем более что борьба за лидерство между Льюисом Хэмилтоном и Себастьяном Феттелем идет нешуточная. Тем не менее, российским болельщикам, конечно, не хотелось бы не терять своего единственного соотечественника в королевских гонках.