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15 сентября 2017, 17:57 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Риккардо — лучший на второй тренировке Гран-при Сингапура, Квят — тринадцатый

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо показал лучшее время во второй свободной практике Гран-при Сингапура.

Пилот Ред <span class=error>Булл</span> <span class=error>Даниэль</span> Риккардо показал лучшее время во второй свободной практике <nobr>Гран-при </nobr>Сингапура. Увеличить
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Второе время у его партнёра по команде Макса Ферстаппена. Тройку лучших замкнул лидер чемпионата Льюис Хэмилтон.

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал тринадцатое время.

Формула-1. Гран-при Сингапура. 15 сентября. Первая тренировка

Даниэль Риккардо («Ред Булл»)
Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
Валттери Боттас («Мерседес»)
Нико Хюлькенберг («Рено»)
Стоффель Вандорн («Макларен»)
Фернандо Алонсо («Макларен»)
Серхио Перес («Форс Индия»)
Кими Райкконен («Феррари»)
Эстебан Окон («Форс Индия»)
Себастьян Феттель («Феррари»)
Карлос Сайнс («Торо Россо»)
Дании Квят («Торо Россо»)
Джолион Палмер («Рено»)
Фелипе Масса («Уильямс»)
Лэнс Стролл («Уильямс»)
Кевин Магнуссен («Хаас»)
Ромен Грожан («Хаас»)
Паскаль Верляйн («Заубер»)
Маркус Эрикссон («Заубер»).
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