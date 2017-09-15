Турбо-многоходовочка: как «Макларен» помог Квяту остаться в Формуле-1

В Сингапуре наконец официально объявили о том, чего уже давно ждал весь паддок: «Макларен» и «Хонда» прекращают сотрудничество по окончании текущего сезона. Британцы официально перешли на клиентские двигатели «Рено», японцы остались в Формуле-1 благодаря контракту с «Торо Россо», а французы в качестве компенсации за разрыв с «телятами» на год получили в аренду Карлоса Сайнса.



Для осуществления этой многоходовочки «Макларену» пришлось договориться с половиной паддока, а эффект от запущенных в Уокинге процессов уже докатился до «Ред Булл» — австрийцы теперь не знают, с какими моторами им выступать через полтора года. Что произошло и как разрыв «Макларена» с «Хондой» повлияет на Квята, Сироткина и весь мир «Больших призов» — в материале «Чемпионата».

Франко-британская многоходовочка

Третий год «Хонде» не удаётся построить конкурентоспособный мотор, и «Макларену» это надоело. В Уокинге долго угрожали японцам разрывом контракта, затем ультиматум выдвинул Фернандо Алонсо, однако мало кто верил, что «Макларену» удастся получить какие-либо другие моторы. «Мерседес» и «Феррари» помогать соперникам отказались сразу, а в «Рено» заявили, что не готовы строить двигатели более чем трём командам.

В «Макларене», однако, не отчаялись и сумели договориться с «Ред Булл»: «Торо Россо» досрочно разрывает контракт с «Рено», чтобы перейти на «Хонду», и в качестве компенсации отдаёт французам в аренду Карлоса Сайнса. «Рено», получив испанца, согласились отправлять свои моторы не в Фаэнцу, а в Уокинг. Для «Торо Россо» эта сделка несёт прежде всего коммерческую выгоду: за двигатели «Хонды» не нужно платить, но вместе с этим «Ред Булл» получает возможность поработать сразу с двумя поставщиками и держать руку на пульсе прогресса японцев.



Когда ребус, казалось, сложился полностью, свой ход внезапно сделали французы. «Рено», сообщают многочисленные источники, прекратит поставлять «Ред Булл» моторы после сезона-2018. Этот и следующий сезон австрийцы проведут с нынешними силовыми установками, а в 2019-м им придётся ставить на машины другие двигатели.

Японская ловушка

Отношения между «Ред Булл» и «Рено» испортились ещё в 2014-м, когда французы не смогли построить конкурентоспособный турбомотор, на введении которого сами же и настаивали. В 2015-м австрийцы после долгих публичных споров заявили о поиске нового поставщика, но все попытки провалились, и Матешицу пришлось договариваться с «Рено» заново.



В этом году «Ред Булл» вновь критиковал французские моторы, в первую очередь — за частые поломки. И теперь, когда у «Рено» появился ещё один сильный партнёр в лице «Макларена», французы с лёгким сердцем готовы отказаться от сотрудничества с австрийцами, которое длилось с 2007 года. «Рено» не захотели быть в положении жены, чей неверный муж решил годик подождать — остаться в семье или уйти. Мол, посмотрим через годик, кто похорошеет больше. В «Рено» ответили: разрыв, так разрыв!

Проблема: как и в случае с «Маклареном», «Мерседес» и «Феррари» уже отказались поставлять моторы «Ред Булл», и через полтора года их позиция на этот счёт скорее всего не изменится. Всё идёт к тому, что с 2019 года «Ред Булл», как и «Торо Россо», будет использовать двигатели «Хонды».

Хорошо, если японцы к этому моменту добьются прогресса, а если нет? «Ред Булл» рискует откатиться в середину пелотона и оставаться там в лучшем случае до 2021 года. В худшем случае бренд вообще уйдёт из Формулы-1 — Матешиц занимается всем этим по соображениям маркетинга, и борьба за последние места в десятке в них никак не вписываются. Правда, появился слух, что «Ред Булл» может быть продан «Порше», размышляющему о приходе в Ф-1 в 2021 году. Это было бы красивым решением проблемы, ради которого можно потерпеть пару неудачных сезонов.

За прогрессом «Хонды» теперь очень внимательно будут следить и нынешние пилоты «Ред Булл». Оба намекают, что в следующем году рассчитывают увидеть признаки прогресса, который позволит в 2019-м бороться за титул. В противном случае, говорят воспитанники концерна, они готовы рассматривать другие варианты продолжения карьеры. И сейчас довольно трудно представить, что в 2019-м «Хонда» будет способна бороться за титул. Стоит заметить, что Даниэля Риккардо уже довольно давно сватают в «Феррари», тогда как в очереди за Максом Ферстаппеном стоит буквально весь паддок. Похоже, «Ред Булл», соблазнившись миллионами «Хонды», загнал себя в ловушку, выбраться из которой до 2021 года будет очень трудно. Если, конечно, японцы не добьются сногсшибательного прогресса.

Сайнс против всех

Главным бенефециаром всех этих пертурбаций неожиданно стал Карлос Сайнс. Испанцу огромных усилий стоило скрыть разочарование продлением контракта с «Торо Россо», он рассчитывал, что «Ред Булл» либо возьмёт его в основную команду, либо даст шанс попробовать силы в другом месте. «Рено» уже давно проявлял интерес к испанцу, но Кристиан Хорнер дал понять, что Сайнс продаётся только за очень большие деньги. И вот французы дождались возможности и получили Карлоса бесплатно. Правда, лишь на один сезон.



«Рено» постепенно прогрессирует, и предполагается, что в 2018-м французы сделают ещё один шаг вперёд. Для этого у них достаточно инфраструктуры и ресурсов, а Хюлькенберг и Сайнс станут одной из наиболее перспективных пар пилотов на стартовой решётке. Всё выглядит так, словно Карлосу повезло, однако всё по местам расставит лишь следующий сезон.

Переход Сайнса также означает, что своего шанса в «Рено», по крайней мере в 2018 году, лишились резервисты Сергей Сироткин и Оливер Роуленд, а также Роберт Кубица, опробовавший болид команды на тестах. Пару недель назад менеджер Кубицы Алессандро Брави заявил, что интерес к его клиенту проявляют и другие команды. Роуленд может позволить себе провести ещё один год в Формуле-2, где он наверняка станет одним из главных претендентов на титул, а вот для Сироткина это по-настоящему плохие новости.

Сергей уже давно работает с «Рено», регулярно тестировал машину и выезжал в свободных заездах по пятницам. Сироткина наряду с Кубицей и Роулендом называли одним из претендентов в призовые пилоты, о нём говорили как о потенциальной замене Джолиона Палмера, когда у британца совсем не клеились дела. Но своего шанса в «Рено» Сергей (пока) так и не дождался.



И пока вариантов продолжения карьеры в Формуле-1 у Сироткина не так уж и много. Свободные места на следующий год остались в «Форс Индия», «Уильямсе», «Торо Россо» и «Заубере», но у каждой из этих команд на две машины минимум по три претендента. Шансов выйти на старт «Больших призов» в следующем году у гонщика SMP Racing не так уж и много, тем не менее его менеджмент продолжает переговоры с несколькими сторонами. Ну, а что до Джолиона Палмера, чьё место в «Рено» займёт Карлос Сайнс, то карьера британца в Формуле-1, похоже, подходит к бесславному концу.

Квят остаётся, Верляйну нет места

На данный момент четыре команды объявили состав на будущий год: «Мерседес», «Феррари», «Ред Булл» и «Хаас» продолжат работать со своими нынешними пилотами. Подтверждения контрактов Сайнса, который станет партнёром Хюлькенберга в «Рено», и Алонсо, по всей видимости остающегося в Уокинге, последуют со дня на день. Таким образом, остаются ещё четыре команды, в которых пока есть места.



Одной из них является «Торо Россо». В свете ухода Сайнса Даниил Квят наверняка сохранит за собой место, а его новым напарником станет Пьер Гасли, уже полтора года ждущий своего шанса. Нельзя, однако, забывать о Нобухаре Мацусите — протеже «Хонды», которого японцы наверняка захотят пристроить в команду, но в Фаэнце вряд ли согласятся поменять весь состав и посадить за руль двух новичков. К тому же у японца пока не хватает баллов для суперлицензии.

Наиболее интересной из оставшихся вакансий располагает «Форс Индия»: контракт Эстебана Окона рассчитан и на следующий год, а вот Серхио Перес новое соглашение ещё не подписал. По слухам, Чеко может перейти в «Уильямс» на место Фелипе Массы, но этот вариант маловероятен. В самом «Уильямсе» тоже не определились с напарником Лэнса Стролла. Британцы не скрывают своего интереса к Фернандо Алонсо, а также, по слухам, общаются с Кубицей. Выбор в пользу поляка будет смелым и захватывающим.

Последняя вакансия осталась в «Заубере». Маркус Эрикссон, чьи спонсоры владеют командой, прочно держится за своё место, а вот Паскаль Верляйн по окончании сезона покидает Хинвиль. «Мерседес» пытается подыскать немцу новую команду, но, похоже, гонщику придётся вернуться в DTM. Предполагается, что новым напарником Эрикссона станет Шарль Леклер, уверенно идущий к чемпионству в Формуле-2 в своём дебютном сезоне, либо Антонио Джовинацци, заменявший Верляйна в начале года.