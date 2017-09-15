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15 сентября 2017, 14:14 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Макларен» подтвердил разрыв с «Хондой» и перейдёт на моторы «Рено»

Команда Формулы-1 «Макларен» официально подтвердила, что по окончании сезона-2017 досрочно прекратит сотрудничество с японской «Хондой», поставляющей британцам свои двигатели.

Команда Формулы-1 <span class=error>Макларен</span> официально подтвердила что по окончании сезона-2017 досрочно прекратит сотрудничество с японской <span class=error>Хондой</span> поставляющей британцам свои двигатели. Увеличить
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Как говорится в сообщении пресс-службы «Макларена», окончание партнёрства произойдёт по обоюдному согласию.

В сообщении для прессы было указано, что обе стороны в ближайшее время объявят о своих дальнейших планах. И буквально через пару минут пресс-служба «Рено» подтвердила, что французы заключили с «Маклареном» трёхлетнее соглашение на поставку двигателей.

«Для “Макларена” причина для партнёрства очевидна: “Рено” продемонстрировал свою способность строить двигатели, выигрывающие чемпионаты — и для заводской команды, и для команд-клиентов», — отмечается в пресс-релизе «Рено».

Что касается «Хонды», то в ближайшее время ожидается подтверждение их контракта с «Торо Россо».
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