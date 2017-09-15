«Макларен» подтвердил разрыв с «Хондой» и перейдёт на моторы «Рено»

Как говорится в сообщении пресс-службы «Макларена», окончание партнёрства произойдёт по обоюдному согласию.



В сообщении для прессы было указано, что обе стороны в ближайшее время объявят о своих дальнейших планах. И буквально через пару минут пресс-служба «Рено» подтвердила, что французы заключили с «Маклареном» трёхлетнее соглашение на поставку двигателей.



«Для “Макларена” причина для партнёрства очевидна: “Рено” продемонстрировал свою способность строить двигатели, выигрывающие чемпионаты — и для заводской команды, и для команд-клиентов», — отмечается в пресс-релизе «Рено».



Что касается «Хонды», то в ближайшее время ожидается подтверждение их контракта с «Торо Россо».