«Макларен» подтвердил разрыв с «Хондой» и перейдёт на моторы «Рено»
Команда Формулы-1 «Макларен» официально подтвердила, что по окончании сезона-2017 досрочно прекратит сотрудничество с японской «Хондой», поставляющей британцам свои двигатели.
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Видимо, что-то случилось...
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Как говорится в сообщении
В сообщении для прессы было указано, что обе стороны в ближайшее время объявят о своих дальнейших планах. И буквально через пару минут
«Для “Макларена” причина для партнёрства очевидна: “Рено” продемонстрировал свою способность строить двигатели, выигрывающие чемпионаты — и для заводской команды, и для команд-клиентов», — отмечается в
Что касается «Хонды», то в ближайшее время ожидается подтверждение их контракта с «Торо Россо».
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