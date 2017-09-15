В «Рено» объявили о контракте с Сайнсом, права на испанца остались у «Ред Булл»
Французская команда Формулы-1 «Рено» официально объявила о подписании контракта с испанским гонщиком Карлосом Сайнсом.
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Воспитанник «Ред Булл» перейдёт в «Рено» в 2018 году, сменив в команде Джолиона Палмера и став новым напарником Нико Хюлькенберга. Таким образом, Палмер сумеет завершить в составе «Рено» нынешний чемпионат.
При этом в случае с Сайнсом речь идёт об «аренде» гонщика: права на испанца продолжают принадлежать «Ред Булл», а контракт с «Рено» на данный момент рассчитан лишь на один сезон.
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