«Торо Россо» и «Хонда» объявили о многолетнем контракте
Итальянская команда Формулы-1 «Торо Россо» и японский автопроизводитель «Хонда» подтвердили подписание многолетнего соглашения, по которому итальянцы будут использовать двигатели из Японии.
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Ранее «Торо Россо» расторг контракт с «Рено», а «Хонда» — с «Маклареном».
«Все в нашей команде с нетерпением ждут работы с “Хондой”. С того момента как основатель компании Соичиро Хонда выставил свои мотоциклы на соревнования, гонки всегда были центральной частью духа компании. Это захватывающий вызов, и я надеюсь, что обе стороны получат огромную пользу от совместного развития. “Хонда” как поставщик моторов завоевала пять титулов в личном зачёте и шесть — в командном. Это наследие вместе с нашей полной уверенностью в способности “Хонды” добиться успеха заставляют меня верить, что вместе мы добьёмся продуктивного будущего», — отметил глава «Торо Россо» Франц Тост.
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