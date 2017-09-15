«Торо Россо» и «Хонда» объявили о многолетнем контракте

Ранее «Торо Россо» расторг контракт с «Рено», а «Хонда» — с «Маклареном».



«Все в нашей команде с нетерпением ждут работы с “Хондой”. С того момента как основатель компании Соичиро Хонда выставил свои мотоциклы на соревнования, гонки всегда были центральной частью духа компании. Это захватывающий вызов, и я надеюсь, что обе стороны получат огромную пользу от совместного развития. “Хонда” как поставщик моторов завоевала пять титулов в личном зачёте и шесть — в командном. Это наследие вместе с нашей полной уверенностью в способности “Хонды” добиться успеха заставляют меня верить, что вместе мы добьёмся продуктивного будущего», — отметил глава «Торо Россо» Франц Тост.