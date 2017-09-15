«Рено» и «Торо Россо» объявили о прекращении сотрудничества

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Renault Sport Racing может подтвердить, что совместно с “Торо Россо” мы договорились о прекращении партнёрства в конце сезона-2017», — гласит сообщение «Рено» для прессы.



Команда «Торо Россо» использовала двигатели «Рено» в 2014, 2015 и 2017 годах, набрав за это время 137 очков. Лучшим результатом являются два четвёртых места Макса Ферстаппена в сезоне-2015.

Таким образом, теперь «Торо Россо» может перейти на моторы «Хонда», а освободившуюся вакансию клиента «Рено» должна занять команда «Макларен».