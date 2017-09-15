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15 сентября 2017, 14:02 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Рено» и «Торо Россо» объявили о прекращении сотрудничества

Французский автопроизводитель «Рено» и итальянская команда Формулы-1 «Торо Россо» объявили о досрочном прекращении контракта.

Французский <span class=error>автопроизводитель</span> Рено и итальянская команда Формулы-1 <span class=error>Торо</span> <span class=error>Россо</span> объявили о досрочном прекращении контракта. Увеличить
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«Renault Sport Racing может подтвердить, что совместно с “Торо Россо” мы договорились о прекращении партнёрства в конце сезона-2017», — гласит сообщение «Рено» для прессы.

Команда «Торо Россо» использовала двигатели «Рено» в 2014, 2015 и 2017 годах, набрав за это время 137 очков. Лучшим результатом являются два четвёртых места Макса Ферстаппена в сезоне-2015.

Таким образом, теперь «Торо Россо» может перейти на моторы «Хонда», а освободившуюся вакансию клиента «Рено» должна занять команда «Макларен».
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