Риккардо — лучший на первой тренировке ГП Сингапура, Квят — десятый
На трассе «Марина Бей» состоялась первая тренировка Формулы-1, по итогам которой лучшее время на круге показал пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо.
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Второй результат показал гонщик «Феррари» Себастьян Феттель, а замкнул тройку лидеров Макс Ферстаппен из «Ред Булл».
Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят по итогам сессии стал десятым.
Формула-1.
1. Даниэль Риккардо (Red Bull Racing) — 1:42.489
2. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) +0.109
3. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) +0.121
4. Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1)+0.415
5. Серхио Перес (Force India) +0.934
6. Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) +0.945
7. Кими Райкконен (Scuderia Ferrari) +1.245
8. Фернандо Алонсо (McLaren) +1.270
9. Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1) +1.612
10. Даниил Квят (Scuderia Toro Rosso) +1.731
11. Стоффель Вандорн (McLaren) +1.851
12. Джолион Палмер (Renault Sport F1) +2.472
13. Эстебан Окон (Force India) +2.564
14. Фелипе Масса (Williams) +2.595
15. Ромен Грожан (Haas) +3.967
16. Антонио Джовинацци (Haas) +4.293
17. Лэнс Стролл (Williams) +4.701
18. Шон Гелаэл (Scuderia Toro Rosso) +5.081
19. Маркус Эрикссон (Sauber) +5.210
20. Паскаль Верляйн (Sauber) 5.397.
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