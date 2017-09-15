В «Рено» пытались заполучить Даниэля Риккардо на сезон-2018
Французский производитель «Рено» предпринял смелую попытку заполучить пилота «Ред Булл» Даниэля Риккардо на сезон-2018 в рамках сделки по отмене контракта на поставку моторов для «Торо Россо».
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Как сообщает Autosport со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, на одном из этапов переговоров, когда обсуждения о прекращении поставок моторов «Торо Россо» достигли критической точки, «Рено» сделал ставку на то, чтобы заполучить Риккардо в напарники Нико Хюлькенбергу. Однако австрийская команда отказалась отпускать австралийского гонщика, который в этом сезоне очень уверенно выступает на фоне Макса Ферстаппена.
Тем не менее руководство «Ред Булл» согласилось отпустить во французскую команду пилота «Торо Россо» Карлоса
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter