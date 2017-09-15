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15 сентября 2017, 12:35 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

В «Рено» пытались заполучить Даниэля Риккардо на сезон-2018

Французский производитель «Рено» предпринял смелую попытку заполучить пилота «Ред Булл» Даниэля Риккардо на сезон-2018 в рамках сделки по отмене контракта на поставку моторов для «Торо Россо».

Французский производитель Рено предпринял смелую попытку заполучить пилота Ред <span class=error>Булл</span> <span class=error>Даниэля</span> Риккардо на сезон-2018 в рамках сделки по отмене контракта на поставку моторов для <span class=error>Торо</span> <span class=error>Россо</span>. Увеличить
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Как сообщает Autosport со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, на одном из этапов переговоров, когда обсуждения о прекращении поставок моторов «Торо Россо» достигли критической точки, «Рено» сделал ставку на то, чтобы заполучить Риккардо в напарники Нико Хюлькенбергу. Однако австрийская команда отказалась отпускать австралийского гонщика, который в этом сезоне очень уверенно выступает на фоне Макса Ферстаппена.

Тем не менее руководство «Ред Булл» согласилось отпустить во французскую команду пилота «Торо Россо» Карлоса Сайнса-младшего в качестве компенсации за досрочное расторжение сделки на поставку двигателей.
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