В «Рено» пытались заполучить Даниэля Риккардо на сезон-2018

Как сообщает Autosport со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, на одном из этапов переговоров, когда обсуждения о прекращении поставок моторов «Торо Россо» достигли критической точки, «Рено» сделал ставку на то, чтобы заполучить Риккардо в напарники Нико Хюлькенбергу. Однако австрийская команда отказалась отпускать австралийского гонщика, который в этом сезоне очень уверенно выступает на фоне Макса Ферстаппена.



Тем не менее руководство «Ред Булл» согласилось отпустить во французскую команду пилота «Торо Россо» Карлоса Сайнса-младшего в качестве компенсации за досрочное расторжение сделки на поставку двигателей.