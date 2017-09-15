Росберг стал менеджером Кубицы
Действующий чемпион мира вы Формуле-1 Нико Росберг стал менеджером польского гонщика Роберта Кубицы.
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В этом качестве немец будет помогать Кубице вернуться в «Королевские автогонки». Росберг составит компанию другому менеджеру поляка — Алессандро Алунни Брави.
«Это потрясающе, что я буду работать с Нико. Мы с нгим знакомы почти всю жизнь, с тех пор как ещё детьми гонялись в картинге. Это огромный плоюс для меня и моих планов по возвращению в Формулу-1», — цитирует Кубицу Bild.
В этом году польский гонщик уже успел опробовать современный болид Ф-1, приняв участие в тестах в Венгрии с командой «Рено».
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