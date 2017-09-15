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15 сентября 2017, 9:55 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Пилоты «Ред Булл» устроили соревнование по поеданию дуриана

Перед Гран-при Сингапура команда «Ред Булл» организовала соревнование между пилотами своей команды Даниэлем Риккардо и Максом Ферстаппеном, в котором им было предложено попробовать дуриан, называемый королём фруктов и запрещённый в большинстве отелей по всей Азии.

Перед <nobr>Гран-при </nobr>Сингапура команда Ред <span class=error>Булл</span> организовала соревнование между пилотами своей команды <span class=error>Даниэлем</span> Риккардо и <span class=error>Максом</span> Ферстаппеном в котором им было предложено попробовать <span class=error>дуриан</span> называемый королём фруктов и запрещённый в большинстве отелей по всей Азии. Увеличить
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Запах дуриана столь ужасен, что может вызвать рвоту, и он не выветривается из помещения несколько дней.

Гонщикам сначала нужно было добраться до мякоти плода, а затем попробовать её на вкус. Для того чтобы раскрыть дуриан, им были предложены различные инструменты: от ножовки и молотка до шуточного пластикового молотка и резинового цыплёнка.
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