Пилоты «Ред Булл» устроили соревнование по поеданию дуриана
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Гран-при Сингапура команда «Ред Булл» организовала соревнование между пилотами своей команды Даниэлем Риккардо и Максом Ферстаппеном, в котором им было предложено попробовать дуриан, называемый королём фруктов и запрещённый в большинстве отелей по всей Азии.
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Запах дуриана столь ужасен, что может вызвать рвоту, и он не выветривается из помещения несколько дней.
Гонщикам сначала нужно было добраться до мякоти плода, а затем попробовать её на вкус. Для того чтобы раскрыть дуриан, им были предложены различные инструменты: от ножовки и молотка до шуточного пластикового молотка и резинового цыплёнка.
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