Оптимизм Феттеля и шанс для Риккьярдо: этап «Формулы-1» стартует в Сингапуре

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Гран-при Сингапура пройдет с 15 по 17 сентября. После 13 этапов чемпионата в лидеры впервые в сезоне вышел британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, набравший 238 очков, на второй строчке идет Феттель (235 очков), замыкает первую тройку финн Вальттери Боттас из «Мерседеса» (197 очков). Россиянин Даниил Квят из «Торо Россо» с четырьмя очками продолжает занимать 17-е место.

Преимущество «Феррари»

По аналогии с Монако на городской трассе в Сингапуре болиды «Феррари» должны иметь определенное преимущество перед своими главными конкурентами, что признает и сам Хэмилтон, подчеркнувший, что на предстоящем этапе машины итальянской скудерии будут эффективнее. Статистика Гран-при Сингапура также говорит в пользу Феттеля, который уже четыре раза праздновал там победу против двух выигрышей Хэмилтона.

«Двигатель “Мерседеса” определенно лучше двигателя “Феррари”, — сказал после Гран-при Италии Хэмилтон, которого цитирует skysports.com. — В эти выходные он отлично работал. “Феррари” должна быть быстра на следующей трассе, где они могут добавить болидам прижимной силы».

При этом и сам Феттель, несмотря на упущенное лидерство, остается полон оптимизма.

Цитата Себастьян Феттель Вы бы могли сказать, что в Италии был плохой день, но я знаю, что команда на правильном пути, и многие вещи будут улучшаться. Мы становимся все сильнее, и поэтому я настроен очень и очень позитивно. Не волнуюсь. Впереди еще долгий путь, за нами стоят люди, это отличное ощущение.

А вот россиянин Квят перед очередной гонкой настроен не столь оптимистично: «Мы сделали (в Италии) все что могли, пришло время думать о Сингапуре, где трасса подходит нам больше, но попасть в очковую зону будет трудно», — признался российский гонщик.

Шанс для Риккьярдо

Поборется за самые высшие места в Сингапуре и «Ред Булл», чья машина по своим характеристикам вполне может конкурировать на этой трассе с «Феррари», да и у идущего на четвертом месте общего зачета австралийца Дэниела Риккьярдо с «Марина Бэй» связаны самые хорошие воспоминания. Именно он является обладателем местного рекорда самого быстрого круга. В последние два года австралиец становился в Сингапуре вторым.

«Сингапур нельзя назвать нашим единственным шансом, — приводит слова Риккьярдо официальный сайт “Формулы-1”. — Но это одна из лучших возможностей для победы во второй части сезона. Я дважды занимал в Сингапуре второе место за последние два года, при этом показывая самый быстрый круг. Поэтому моя цель — стартовать с поула в этом году и показать лучшее время в гонке».

С хорошим настроением подойдет к гонке и Боттас, на этой неделе продливший контракт с «Мерседесом». «У Боттаса были и взлеты, и падения — больше взлетов, чем падений — и несколько особо успешных выступлений, таких, как победы в России и Австрии. В общем и целом баланс его выступлений и его тенденция к росту позволила нам легко принять решение о продолжении сотрудничества в 2018 году», — сказал исполнительный директор немецкой «конюшни» Тото Вольфф, которого цитирует официальный сайт команды «Мерседес».