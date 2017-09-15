Оптимизм Феттеля и шанс для Риккьярдо: этап «Формулы-1» стартует в Сингапуре
МОСКВА, 15 сен —
Р-Спорт, Сергей Смышляев. Гран-при Сингапура, первая в истории «Формулы-1» гонка при искусственном освещении, стартует в пятницу и предоставит немецкому пилоту «Феррари» Себастьяну Феттелю неплохой шанс вернуть себе лидерство в общем зачете.
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Преимущество «Феррари»
По аналогии с Монако на городской трассе в Сингапуре болиды «Феррари» должны иметь определенное преимущество перед своими главными конкурентами, что признает и сам Хэмилтон, подчеркнувший, что на предстоящем этапе машины итальянской скудерии будут эффективнее. Статистика
«Двигатель “Мерседеса” определенно лучше двигателя “Феррари”, — сказал после
При этом и сам Феттель, несмотря на упущенное лидерство, остается полон оптимизма.
А вот россиянин Квят перед очередной гонкой настроен не столь оптимистично: «Мы сделали (в Италии) все что могли, пришло время думать о Сингапуре, где трасса подходит нам больше, но попасть в очковую зону будет трудно», — признался российский гонщик.
Шанс для Риккьярдо
Поборется за самые высшие места в Сингапуре и «Ред Булл», чья машина по своим характеристикам вполне может конкурировать на этой трассе с «Феррари», да и у идущего на четвертом месте общего зачета австралийца Дэниела Риккьярдо с «Марина Бэй» связаны самые хорошие воспоминания. Именно он является обладателем местного рекорда самого быстрого круга. В последние два года австралиец становился в Сингапуре вторым.
«Сингапур нельзя назвать нашим единственным шансом, — приводит слова Риккьярдо официальный сайт “Формулы-1”. — Но это одна из лучших возможностей для победы во второй части сезона. Я дважды занимал в Сингапуре второе место за последние два года, при этом показывая самый быстрый круг. Поэтому моя цель — стартовать с поула в этом году и показать лучшее время в гонке».
С хорошим настроением подойдет к гонке и Боттас, на этой неделе продливший контракт с «Мерседесом». «У Боттаса были и взлеты, и падения — больше взлетов, чем падений — и несколько особо успешных выступлений, таких, как победы в России и Австрии. В общем и целом баланс его выступлений и его тенденция к росту позволила нам легко принять решение о продолжении сотрудничества в 2018 году», — сказал исполнительный директор немецкой «конюшни» Тото Вольфф, которого цитирует официальный сайт команды «Мерседес».
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