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14 сентября 2017, 23:48 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Боттас не сомневался, что «Мерседес» предложит ему продлить контракт

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал недавнее продление контракта с командой на следующий сезон. По словам финна, на протяжении всего сезона он не сомневался в своём положении в команде и был уверен, что руководство «Мерседеса» предложит продлить сотрудничество.

Пилот Мерседеса Валттери Боттас прокомментировал недавнее продление контракта с командой на следующий сезон. Увеличить
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«Конечно, здорово знать и понимать, где буду выступать в следующем году. Но на протяжении всего сезона не было момента, когда бы я испытывал серьёзную панику относительно контракта. Ведь чемпионат начался хорошо, мы вместе показали неплохие результаты. Я вообще не думал, что “Мерседес” может подбирать какие-то другие варианты.

Продление контракта даёт мне уверенность. Это уже совершенно иная ситуация по сравнению с той, с которой я столкнулся, подписывая первое соглашение с командой», — цитирует Боттаса официальный сайт Формулы-1.
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