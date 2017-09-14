Боттас не сомневался, что «Мерседес» предложит ему продлить контракт
Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал недавнее продление контракта с командой на следующий сезон. По словам финна, на протяжении всего сезона он не сомневался в своём положении в команде и был уверен, что руководство «Мерседеса» предложит продлить сотрудничество.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Конечно, здорово знать и понимать, где буду выступать в следующем году. Но на протяжении всего сезона не было момента, когда бы я испытывал серьёзную панику относительно контракта. Ведь чемпионат начался хорошо, мы вместе показали неплохие результаты. Я вообще не думал, что “Мерседес” может подбирать
Продление контракта даёт мне уверенность. Это уже совершенно иная ситуация по сравнению с той, с которой я столкнулся, подписывая первое соглашение с командой», — цитирует Боттаса официальный сайт Формулы-1.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter