Боттас не сомневался, что «Мерседес» предложит ему продлить контракт

«Конечно, здорово знать и понимать, где буду выступать в следующем году. Но на протяжении всего сезона не было момента, когда бы я испытывал серьёзную панику относительно контракта. Ведь чемпионат начался хорошо, мы вместе показали неплохие результаты. Я вообще не думал, что “Мерседес” может подбирать какие-то другие варианты.



Продление контракта даёт мне уверенность. Это уже совершенно иная ситуация по сравнению с той, с которой я столкнулся, подписывая первое соглашение с командой», — цитирует Боттаса официальный сайт Формулы-1.