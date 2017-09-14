Вернёт ли «Феррари» лидерство? Главные интриги Гран-при Сингапура
А также: правда ли хорош «Макларен» и когда Даниил Квят поедет
по-настоящему?
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Европейская фаза сезона закончена, а в предстоящие выходные в Сингапуре состоится первая азиатская гонка этого года. Сингапур в Формуле-1 известен тем, что принял первую в истории «Больших призов» ночную гонку и с тех пор остаётся экзотикой в календаре чемпионата: искусственное освещение, коварный характер трассы и близкие к асфальту стены превращают каждый заезд в непредсказуемое зрелище. Главные интриги 14-го этапа Формулы-1 — в традиционном обзоре «Чемпионата».
«Феррари» или
Перед стартом
В Сингапуре от «Феррари» все ждут победы. «Скудерия» проиграла в Бельгии, ей простили разгромное поражение на домашней трассе, более 60 очков отставания в Кубке конструкторов и потерянное лидерство в чемпионате. Но предполагается, что в Сингапуре «красные» продемонстрируют, что всё ещё борются с «Мерседесами» на равных, а
Но «Мерседес» без боя сдаваться не намерен, хотя в команде и признают, что соперникам на этой трассе будет проще. «На среднескоростных трассах, требующих максимум прижимной силы, у нас в этом году действительно были проблемы. Бывает, что особенности трассы просто не подходят твоей машине, — признаёт руководитель команды Тото Вольф. — В Монако мы многому научились, в Венгрии уже смотрелись сильнее и лучше поняли, что нужно машине, чтобы прибавить в таких условиях. В 2015-м мы пережили в Сингапуре один из самых болезненных моментов за последние годы, но мы повыше закатали рукава, усердно работали и завоевали победу в прошлом сезоне».
По итогам
Получит ли свой шанс «Ред Булл»?
С особым нетерпением
К Сингапуру в
Блеснёт ли наконец Даниил Квят?
Отыграться в Сингапуре надеются и в «Торо Россо», которой после летнего перерыва пока удалось набрать лишь одно очко. В прошлом сезоне, когда команда из Фаэнцы выступала на годичной давности моторах «Феррари»,
Для Даниила Квята предстоящая гонка — отличный шанс напомнить о себе. В последних гонках россиянин выглядел довольно бледно, что отчасти объяснялось техникой. Однако счёт с напарником в чемпионате остаётся разгромным — 4:36. Сейчас, когда всё идёт к продлению контракта Квята с «Торо Россо» и пилот не испытывает лишнего давления, настало самое время проявить себя и блеснуть высоким результатом.
Действительно ли у «Макларена» хорошее шасси?
«Макларен» в последние недели не пропадает из заголовков автоспортивной прессы и в напоминаниях о себе не нуждается. Правда, говорят о Уокинге не в контексте выдающихся результатов — после девяти очков, набранных на «Хунгароринге», «Макларен» смотрится беспомощно. Проблемы, считают в команде, связаны со слабыми моторами, в то время как построенное инженерами шасси — одно из лучших в пелотоне.
«Мы знали, что в Спа и Монце будет трудно, но три схода это слишком, — сказал в Сингапуре Фернандо Алонсо, который, похоже, остаётся в команде. — Трасса в Сингапуре подходит нам гораздо лучше большинства других и даёт нам реальный шанс на позитивный результат. Это тяжёлая гонка, жаркая и влажная, она трудна и для машин, и для гонщиков. Здесь нужна быстрая в поворотах машина с высоким уровнем прижимной силы, поэтому у нас определённо более высокие шансы».
Что происходит с командой «Рено»?
В четырёх последних гонках «Рено» усилиями Хюлькенберга набрал 16 очков — это пятый показатель в Формуле-1, больше — только у трёх
«Рено» не слишком уверенно начала новый сезон, и хотя результаты в квалификации свидетельствовали о прогрессе, превратить их в очки не удавалось. Позднее инженеры внедрили новое переднее антикрыло, решили проблемы с недостаточной поворачиваемостью и износом резины, и результаты заметно выросли. Но команда
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