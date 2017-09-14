Вернёт ли «Феррари» лидерство? Главные интриги Гран-при Сингапура

Европейская фаза сезона закончена, а в предстоящие выходные в Сингапуре состоится первая азиатская гонка этого года. Сингапур в Формуле-1 известен тем, что принял первую в истории «Больших призов» ночную гонку и с тех пор остаётся экзотикой в календаре чемпионата: искусственное освещение, коварный характер трассы и близкие к асфальту стены превращают каждый заезд в непредсказуемое зрелище. Главные интриги 14-го этапа Формулы-1 — в традиционном обзоре «Чемпионата».

«Феррари» или всё-таки «Мерседес»?

Перед стартом Гран-при Сингапура фаворитом гонки считается «Феррари» — извилистые трассы лучше подходят компактному итальянскому шасси, чем длиннобазному «Мерседесу». «Серебряные стрелы» уступили соперникам на похожих трассах в Монако и Венгрии, и теперь готовятся к новой трудной битве. «В Сингапуре мы наверняка проиграем», — отметил ещё на предыдущей гонке Ники Лауда, неисполнительный директор «Мерседеса».

В Сингапуре от «Феррари» все ждут победы. «Скудерия» проиграла в Бельгии, ей простили разгромное поражение на домашней трассе, более 60 очков отставания в Кубке конструкторов и потерянное лидерство в чемпионате. Но предполагается, что в Сингапуре «красные» продемонстрируют, что всё ещё борются с «Мерседесами» на равных, а где-то — даже превосходят. В то же время статус фаворита станет для «Феррари» прессингом.

Но «Мерседес» без боя сдаваться не намерен, хотя в команде и признают, что соперникам на этой трассе будет проще. «На среднескоростных трассах, требующих максимум прижимной силы, у нас в этом году действительно были проблемы. Бывает, что особенности трассы просто не подходят твоей машине, — признаёт руководитель команды Тото Вольф. — В Монако мы многому научились, в Венгрии уже смотрелись сильнее и лучше поняли, что нужно машине, чтобы прибавить в таких условиях. В 2015-м мы пережили в Сингапуре один из самых болезненных моментов за последние годы, но мы повыше закатали рукава, усердно работали и завоевали победу в прошлом сезоне».



По итогам Гран-при Италии в лидеры общего зачёта впервые в сезоне вышел Льюис Хэмилтон, но его преимущество над Себастьяном Феттелем составляет всего три очка, поэтому победа немца автоматически вернёт его на первую позицию чемпионата. Гонка в Сингапуре открывает азиатскую часть сезона — первые решающие этапы в борьбе за титул, в которой каждая ошибка может стать последней.

Получит ли свой шанс «Ред Булл»?

С особым нетерпением Гран-при Сингапура ждут в «Ред Булл»: с момента перехода на новые турбомоторы эта уличная трасса стала для австрийцев главной надеждой в сезоне. После 2013 года Сингапур остаётся единственным этапом, где «Ред Булл» стабильно поднимается на подиум. «Это не единственный, но один из наших лучших шансов на победу во второй половине сезона, — говорит Даниэль Риккардо. — Два года я стартовал здесь вторым и вторым финишировал, ставил быстрейшие круги, так что теперь моя цель — завоевать поул и ещё лучше проехать гонку».

К Сингапуру в Милтон-Кейнсе разработали множество обновлений аэродинамики и заблаговременно отбыли штрафы, чтобы начать азиатское турне с максимально свежими моторами. Австрийцы, впрочем, как никто знает о том, что застраховаться от проблем невозможно — уже три этапа подряд с их машинами что-то случается: в Венгрии пилоты столкнулись между собой, в Бельгии у Ферстаппена отказал двигатель, а в Монце команда потеряла из-за штрафов первый ряд стартового поля.

Блеснёт ли наконец Даниил Квят?

Отыграться в Сингапуре надеются и в «Торо Россо», которой после летнего перерыва пока удалось набрать лишь одно очко. В прошлом сезоне, когда команда из Фаэнцы выступала на годичной давности моторах «Феррари», Гран-при Сингапура стал единственной конкурентоспособной гонкой второй половины сезона, а Даниил Квят тогда добился своего лучшего результата после возвращения в «Торо Россо». В этом году ночной этап тоже может стать для команды переломным моментом, подопечным Франца Тоста пора навёрстывать упущенное — «Хаас» и «Рено» уже очень близко, а «Уильямс» уходит всё дальше.

Для Даниила Квята предстоящая гонка — отличный шанс напомнить о себе. В последних гонках россиянин выглядел довольно бледно, что отчасти объяснялось техникой. Однако счёт с напарником в чемпионате остаётся разгромным — 4:36. Сейчас, когда всё идёт к продлению контракта Квята с «Торо Россо» и пилот не испытывает лишнего давления, настало самое время проявить себя и блеснуть высоким результатом.

Действительно ли у «Макларена» хорошее шасси?

«Макларен» в последние недели не пропадает из заголовков автоспортивной прессы и в напоминаниях о себе не нуждается. Правда, говорят о Уокинге не в контексте выдающихся результатов — после девяти очков, набранных на «Хунгароринге», «Макларен» смотрится беспомощно. Проблемы, считают в команде, связаны со слабыми моторами, в то время как построенное инженерами шасси — одно из лучших в пелотоне. Гран-при Сингапура поможет это проверить.

«Мы знали, что в Спа и Монце будет трудно, но три схода это слишком, — сказал в Сингапуре Фернандо Алонсо, который, похоже, остаётся в команде. — Трасса в Сингапуре подходит нам гораздо лучше большинства других и даёт нам реальный шанс на позитивный результат. Это тяжёлая гонка, жаркая и влажная, она трудна и для машин, и для гонщиков. Здесь нужна быстрая в поворотах машина с высоким уровнем прижимной силы, поэтому у нас определённо более высокие шансы».

Что происходит с командой «Рено»?

В четырёх последних гонках «Рено» усилиями Хюлькенберга набрал 16 очков — это пятый показатель в Формуле-1, больше — только у трёх топ-команд и «Форс Индия». «Рено», при этом, финиширует в очках лишь через раз и по-прежнему занимает только восьмое место Кубка конструкторов. Французы регулярно демонстрируют высокий темп и неожиданно набирают восемь очков в Спа, но затем проваливаются и уступают в скорости своим прямым соперникам.



«Рено» не слишком уверенно начала новый сезон, и хотя результаты в квалификации свидетельствовали о прогрессе, превратить их в очки не удавалось. Позднее инженеры внедрили новое переднее антикрыло, решили проблемы с недостаточной поворачиваемостью и износом резины, и результаты заметно выросли. Но команда по-прежнему выступает нестабильно, а хорошие гонки чередуются с провалами. У Энстоуна ещё есть шансы занять по итогам сезона высокое место — идущему пятым «Уильямсу» «Рено» уступает всего 21 очко, но отыгрываться надо уже сейчас, ведь до конца сезона осталось только семь гонок.

Прогноз погоды

15 сентября, пятница: временами грозы, вероятность осадков — 40%, ветер — 5 м/с, 30 °C.



16 сентября, суббота: переменная облачность, вероятность осадков — 20%, ветер — 5 м/с, 31 °C.



17 сентября, воскресенье: временами грозы, вероятность осадков — 40%, ветер — 4 м/с, 29 °C.