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https://sport.mail.ru/news/formula1/31002831/
14 сентября 2017, 13:12 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Источник: «Рено» решил прекратить снабжать моторами «Ред Булл» после 2018 года

По информации Daily Mail, французский производитель «Рено» уведомил «Ред Булл» о желании расторгнуть контракт на поставку моторов австрийской команде после окончания сезона-2018.

По информации Daily <span class=error>Mail</span> французский производитель Рено уведомил Ред <span class=error>Булл</span> о желании расторгнуть контракт на поставку моторов австрийской команде после окончания сезона-2018. Увеличить
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Руководство «Рено» пришло к выводу, что пора заканчивать «капризные» взаимоотношения с «Ред Булл». Таким образом, с 2019 года «Рено» больше не будет обеспечивать своими двигателями «Ред Булл». Это решение ставит знак вопроса относительно будущего пилотов «Ред Булл» Даниэля Риккардо и Макса Ферстаппена в 2019 году.

Информация пока не обнародована официально, однако может быть представлена в ходе Гран-при Сингапура.

Ожидается, что в пятницу «Рено» официально будет подтверждён в качестве поставщика моторов для «Макларена» на следующий год.
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