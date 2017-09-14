Источник: «Рено» решил прекратить снабжать моторами «Ред Булл» после 2018 года
По информации Daily Mail, французский производитель «Рено» уведомил «Ред Булл» о желании расторгнуть контракт на поставку моторов австрийской команде после окончания сезона-2018.
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Руководство «Рено» пришло к выводу, что пора заканчивать «капризные» взаимоотношения с «Ред Булл». Таким образом, с 2019 года «Рено» больше не будет обеспечивать своими двигателями «Ред Булл». Это решение ставит знак вопроса относительно будущего пилотов «Ред Булл» Даниэля Риккардо и Макса Ферстаппена в 2019 году.
Информация пока не обнародована официально, однако может быть представлена в ходе
Ожидается, что в пятницу «Рено» официально будет подтверждён в качестве поставщика моторов для «Макларена» на следующий год.
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