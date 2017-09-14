Ночь, улица, фонарь, гонка

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ночная уличная гонка на трассе с огромным количеством медленных поворотов — «Гран-при Сингапура» может стать решающим в борьбе за титул в нынешнем сезоне «Формулы-1». Если «Феррари» не сможет отыграться, «Мерседес» инициативу уже не отдаст. После Сингапура останется провести всего шесть гонок.

МЫ НЕПРЕМЕННО ПРОИГРАЕМ

После нокдауна, который «Мерседес» нанес «Феррари» в Монце, немецкая команда готова развить успех. Правда, на медленных трассах в Монако и Венгрии в первой половине сезона «Мерседес» вчистую проигрывал «Феррари», а на «Марина-Бей» самое большое количество медленных поворотов в чемпионате.

Но босс «серебряных стрел» Тото Вольфф отметил, что его конюшня учла все ошибки и готова к борьбе. В «Мерседесе» сейчас отличное настроение: Льюис Хэмилтон вырвался в лидеры чемпионата, а команда увеличила отрыв в Кубке конструкторов, даже несмотря на провал Вальттери Боттаса в Спа. В Монце финн исправился, а чтобы поддержать его, «Мерседес» объявил о продлении контракта со сменщиком Нико Росберга на один сезон. Боттас выступает отлично. Возможно, даже лучше, чем на это рассчитывали в немецкой команде.

Правда, общего оптимизма и настроя не разделяет неисполнительный директор «Мерседеса» Ники Лауда, который заявил даже, что «в Сингапуре мы непременно проиграем». Но, кажется, легендарный чемпион немного лукавит. Хотя именно «Марина-Бей» может стать самым сложным испытанием для «Мерседеса» в текущем чемпионате.

Никто из действующих пилотов не побеждал в Сингапуре чаще Себастьяна ФЕТТЕЛЯ. Reuters

ОСТРАЯ БОРЬБА — ЭТО КРУТО

Из действующих пилотов никто не побеждал в Сингапуре чаще Себастьяна Феттеля. Немец сделал это четырежды. В 2015-м лидер «Феррари» нанес «Мерседесу» сокрушительное поражение на «Марина-Бей», а в прошлом году с последнего места на старте поднялся на пятое. Несмотря на то, что «Феррари» после летнего перерыва явно рассчитывала на большее, чем пока получила, Феттель не жалуется и не ищет причину неудач, а делает достойные заявления.

«Плотная и острая борьба — это круто и здорово. Когда выигрываешь без борьбы, нет такого удовлетворения», — подчеркнул четырехкратный чемпион мира. Он очень рассчитывает отыграться за неудачи в Спа и Монце и вновь вернуть себе лидерство. Однако «Феррари» и сам Феттель сейчас испытывают серьезное давление в том числе и со стороны руководства концерна.

Итальянская команда действительно в нынешнем сезоне имела большое преимущество перед остальными на медленных трассах, но не факт, что это повторится в Сингапуре.

Даниэль РИККЬЯРДО. Reuters

УБЕДИТЕ МЕНЯ, ЧТОБЫ Я ОСТАЛСЯ

«Феррари» придется соперничать не только с «Мерседесом», но и с «Ред Булл», которая всегда успешно выступает в Сингапуре. Лидер команды Дэн Риккьярдо отметил, что «Гран-при Сингапура», возможно, «самый большой шанс на победу во второй части сезона». Австралиец в нынешнем сезоне уже побеждал — в Баку, когда Феттель с Хэмилтоном устроили шоу с попыткой выталкивания в стену, но он рассчитывал на больше.

Риккьярдо, который имеет контракт с «Ред Булл» и на следующий сезон, заявил, что команде придется убедить его в своей состоятельности, чтобы он продлил соглашение. То же самое могут сказать все без исключения пилоты чемпионата, но в отличие от большинства Риккьярдо по ходу всей карьеры доказывает, что на сильной машине вполне способен бороться за самые высокие места. На «Марина-Бей» команда Кристиана Хорнера вполне способна бороться за подиум.

Даниил КВЯТ. AFP 2017

НАДЕЮСЬ, МЫ БУДЕМ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫ

На подиум «Гран-при Сингапура», если не случится чего-то необычного, пилотам других команд будет пробиться очень сложно. И все могут присоединиться к словам Даниила Квята: «В прошлом году я финишировал в очках, так что я надеюсь, что в этом году мы будем тоже конкурентоспособны».

Поддержит слова Квята и его пока еще партнер по «Торо Россо» Карлос Сайнс, для которого «Гран-при Сингапура» может стать прощальной гонкой в составе нынешней команды. Испанец является одним из главных персонажей многоходовой комбинации, по завершении которой он перейдет в «Рено». Существует большая вероятность, что произойдет это еще до «Гран-при Малайзии». В стремлении быть конкурентоспособными поддержат Квята практически все.

Но есть пилот, которому на данной стадии сезона уже все равно, и это печально. Хотя в Сингапуре его команда вполне может побороться за попадание в очковую десятку. Речь про «Макларен» и Фернандо Алонсо. Двукратный чемпион мира настолько устал от постоянных неудач после начала сотрудничества с «Хондой», что в Бельгии завершил борьбу досрочно, хотя проблем с силовой установкой не было. Демарш Алонсо стал одной из причин, по которой «Макларен» досрочно разорвал контракт с «Хондой» и со следующего сезона будет сотрудничать с «Рено».

Может, после того как Алонсо добился своего, он все же проявит характер и попытается доказать, что конкурентоспособен на любой машине и в любых условиях?