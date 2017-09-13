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13 сентября 2017, 23:30 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Феттель: Думаю, «Феррари» продолжит прибавлять в мощи

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель выразил уверенность, что болид Скудерии продолжит прибавлять в мощности и конкурентоспособности и в дальнейшем.

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«Не видел себя в другой команде. «Феррари» — это мечта. Я всегда мечтал о выступлении в составе этой команды. Когда подписал контракт, я понимал, что нам предстоит сделать очень много всего. Это был большой вызов, и с тех пор многое изменилось.

Конечно, это заняло некоторое время, но теперь машина выглядит очень быстрой и конкурентоспособной. Думаю, «Феррари» продолжит прибавлять в мощности и мы приведём команду к тем вершинам, на которых хотел видеть Скудерию Энцо Феррари, — приводит слова Феттеля Nextgen-Auto.
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