Феттель: Думаю, «Феррари» продолжит прибавлять в мощи

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«Не видел себя в другой команде. «Феррари» — это мечта. Я всегда мечтал о выступлении в составе этой команды. Когда подписал контракт, я понимал, что нам предстоит сделать очень много всего. Это был большой вызов, и с тех пор многое изменилось.