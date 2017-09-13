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13 сентября 2017, 19:26 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Квят отказался комментировать возможное партнёрство «Торо Россы» и «Хонды»

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят, полагает, что на данном этапе, приоритетом команды является вопрос поставки силовых установок на следующий сезон, а не подписание нового контракта с ним.

Пилот <span class=error>Торо</span> <span class=error>Россо</span> Даниил <span class=error>Квят</span> полагает что на данном этапе приоритетом команды является вопрос поставки силовых установок на следующий сезон а не подписание нового контракта с ним. Увеличить
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«Сотрудничество «Торо Россо» с «Хондой»? пока нет официального заявления, я не стану ничего комментировать, но что бы не случилось, это будет позитивом для команды. Думаю, «Торо Россо» ждут только хорошие новости.

Что касается моего будущего, то мне кажется, что на данном этапе приоритетом команды является вопрос поставки силовых установок на следующий сезон, а не подписание контрактов с пилотами. Как только руководство решит этот вопрос, думаю, я получу какие-то новости.

Я не переживаю ни о чём на данном этапе. Конечно, чем раньше я получу известия, тем лучше, но я не могу давить на команду в такие сложные моменты. Я понимаю руководство и даю ему сосредоточиться на важных вещах, — приводит слова Квята Autosport.
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