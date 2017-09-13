«Честно говоря, с июля изменений не так много. Безусловно, работа идёт, но назвать что-то конкретное, что поменялось в худшую или в лучшую сторону, трудно. В этом году ситуация вообще постоянно меняется, раз в неделю появляются какие-то новые моменты, но мы работаем. Хотя какое-то время прошло, мне нечего добавить, и не из-за того, что я не могу сказать, а потому что это действительно так.

Сценариев достаточно много, не все они непосредственно зависят от нашей команды, поэтому в какие-то моменты ощущения более позитивные, в какие-то — менее. Я бы не стал говорить, что у нас всё складывается идеально, или есть какие-то гарантии, или какая-то определённость. Хотя, безусловно, мы прикладываем максимум усилий. Но что-то загадывать пока очень рано, — цитирует Сироткина F1News.