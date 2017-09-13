Сироткин — о возможном дебюте в Ф-1: Что-то загадывать пока очень рано
Тест-пилот «Рено» Сергей Сироткин, оценил шансы на дебют в Формуле-1 в следующем сезоне, отметив, что делать какие-то прогнозы ещё очень рано.
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Видимо, что-то случилось...
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«Честно говоря, с июля изменений не так много. Безусловно, работа идёт, но назвать
Сценариев достаточно много, не все они непосредственно зависят от нашей команды, поэтому в
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