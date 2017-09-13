Алонсо, Хэмилтон и Риккардо примут участие в пресс-конференции ГП Сингапура
ФИА определилась с составом участников
пресс-конференций Гран-при Сингапура.
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14 сентября на вопросы журналистов ответят пилоты Фернандо Алонсо («Макларен»), Льюис Хэмилтон («Мерседес»), Джолион Палмер («Рено»), Даниэль Риккардо («Ред Булл»), Кевин Магнуссен («Хаас») и Лэнс Стролл («Уильямс»).
15 сентября состоится
16 и 17 сентября по традиции на вопросы журналистов будут отвечать трое лучших пилотов по итогам квалификации и гонки.
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