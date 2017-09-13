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13 сентября 2017, 15:53 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Алонсо, Хэмилтон и Риккардо примут участие в пресс-конференции ГП Сингапура

ФИА определилась с составом участников пресс-конференций Гран-при Сингапура.

<span class=error>ФИА</span> определилась с составом участников <nobr>пресс-конференций</nobr> <nobr>Гран-при </nobr>Сингапура. Увеличить
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14 сентября на вопросы журналистов ответят пилоты Фернандо Алонсо («Макларен»), Льюис Хэмилтон («Мерседес»), Джолион Палмер («Рено»), Даниэль Риккардо («Ред Булл»), Кевин Магнуссен («Хаас») и Лэнс Стролл («Уильямс»).

15 сентября состоится пресс-конференция с участием руководителей команд, на которой будут присутствовать Сириль Абитебуль («Рено»), Зак Браун («Макларен»), Отмар Зафнауэр («Форс Индия»), Юсуке Хасегава («Хонда»), Кристиан Хорнер («Ред Булл») и Франц Тост («Торо Россо»).

16 и 17 сентября по традиции на вопросы журналистов будут отвечать трое лучших пилотов по итогам квалификации и гонки.
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