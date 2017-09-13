Алонсо, Хэмилтон и Риккардо примут участие в пресс-конференции ГП Сингапура

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

14 сентября на вопросы журналистов ответят пилоты Фернандо Алонсо («Макларен»), Льюис Хэмилтон («Мерседес»), Джолион Палмер («Рено»), Даниэль Риккардо («Ред Булл»), Кевин Магнуссен («Хаас») и Лэнс Стролл («Уильямс»).



15 сентября состоится пресс-конференция с участием руководителей команд, на которой будут присутствовать Сириль Абитебуль («Рено»), Зак Браун («Макларен»), Отмар Зафнауэр («Форс Индия»), Юсуке Хасегава («Хонда»), Кристиан Хорнер («Ред Булл») и Франц Тост («Торо Россо»).



16 и 17 сентября по традиции на вопросы журналистов будут отвечать трое лучших пилотов по итогам квалификации и гонки.