Боттас: Продление контракта доказывает, что я заслужил доверие «Мерседеса»

«Для меня большая честь продолжить работать с “Мерседесом” в 2018 году и оставаться частью семьи “Мерседес”. Вместе мы становимся сильнее день ото дня и продолжаем напряжённо работать. Я считаю, что предел для нас — это небо.



Команда наняла меня на 2017 год, оказав большое доверие мне и доверившись моим навыкам. Этот новый контракт на 2018 год показывает, что я заслужил это доверие. Я счастлив, что отпраздновал свою первую победу в гонках в “Серебряных стрелах”. Тем не менее всегда есть потенциал для улучшений, и я до сих пор не показал весь свой потенциал. Я буду продолжать упорно работать как на трассе, так и вне её, для дальнейшего улучшения своих гоночных навыков, получения лучших результатов и демонстрации того, что оказанное мне доверие было правильным решением», — цитирует Боттаса пресс-служба «Мерседеса».