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13 сентября 2017, 14:25 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Валттери Боттас продлил контракт с «Мерседесом» на 2018 год

Финский гонщик Валттери Боттас продолжит выступать за «Мерседес» в 2018 году.

Финский гонщик <span class=error>Валттери</span> <span class=error>Боттас</span> продолжит выступать за Мерседес в 2018 году. Увеличить
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О продлении контракта с Боттасом «Мерседес» объявил в своём официальном «твиттере».

В сезоне-2017, ставшего для финна дебютным в качестве напарника Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе», он одержал две победы в Гран-при и семь раз финишировал на подиуме. На данный момент он располагается на третьей строчке в личном зачёте, проигрывая лидирующему в чемпионате Хэмилтону 41 очко.

Новый контракт Боттаса с «Мерседесом» рассчитан до конца 2018 года, когда также истекает срок действия многолетнего соглашения с Льюисом Хэмилтоном.
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