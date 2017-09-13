Валттери Боттас продлил контракт с «Мерседесом» на 2018 год

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О продлении контракта с Боттасом «Мерседес» объявил в своём официальном «твиттере».



В сезоне-2017, ставшего для финна дебютным в качестве напарника Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе», он одержал две победы в Гран-при и семь раз финишировал на подиуме. На данный момент он располагается на третьей строчке в личном зачёте, проигрывая лидирующему в чемпионате Хэмилтону 41 очко.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">BREAKING: <a href="https://twitter.com/ValtteriBottas">@ValtteriBottas</a> will continue to race for the Silver Arrows in 2018! <a href="https://twitter.com/hashtag/VB77?src=hash">#VB77</a> <a href="https://t.co/xv6EI9cEPb">pic.twitter.com/xv6EI9cEPb</a></p>— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) <a href="https://twitter.com/MercedesAMGF1/status/907922003939782656">13 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Новый контракт Боттаса с «Мерседесом» рассчитан до конца 2018 года, когда также истекает срок действия многолетнего соглашения с Льюисом Хэмилтоном.