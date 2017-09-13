Валттери Боттас продлил контракт с «Мерседесом» на 2018 год
Финский гонщик Валттери Боттас продолжит выступать за «Мерседес» в 2018 году.
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О продлении контракта с Боттасом «Мерседес» объявил в своём официальном «твиттере».
В сезоне-2017, ставшего для финна дебютным в качестве напарника Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе», он одержал две победы в
Новый контракт Боттаса с «Мерседесом» рассчитан до конца 2018 года, когда также истекает срок действия многолетнего соглашения с Льюисом Хэмилтоном.
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