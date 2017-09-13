Мотор «Мерседеса» Ф-1 установил новое достижение при испытаниях на стенде

Предполагается, что прогресс немецкого производителя позволил сделать его M08 EQ Power+ самым эффективным гоночным двигателем и одним из самых эффективных моторов в мире, сообщает Autosport.



Тепловая эффективность моторов стала ключевой областью для современных разработчиков моторов и подразумевает максимальное извлечение полезной энергии из заданного количества топлива.



В эпоху гибридных турбомоторов в Формуле-1 это особенно важно, поскольку есть строгий предел на топливо в 105 кг на гонку.



В настоящее время мотор «Мерседеса» приближается к уровням тепловой эффективности, достигаемым дизельными моторами, которые используются на больших контейнерных судах, хотя газовые турбины могут обеспечить эффективность более 60%.



Хотя эффективность 50% пока ещё не достигнута на трассе, нынешние моторы гораздо более эффективны, чем старые «атмосферники» V8, обеспечивавшие лишь 29% тепловой эффективности.