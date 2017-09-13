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13 сентября 2017, 13:36 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Мотор «Мерседеса» Ф-1 установил новое достижение при испытаниях на стенде

Двигатель для Формулы-1 от немецкого производителя «Мерседес» на испытательном стенде в Бриксворте позволил впервые достичь отметки в 50% тепловой эффективности.

Двигатель для Формулы-1 от немецкого производителя Мерседес на испытательном стенде в Бриксворте позволил впервые достичь отметки в 50 тепловой эффективности. Увеличить
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Предполагается, что прогресс немецкого производителя позволил сделать его M08 EQ Power+ самым эффективным гоночным двигателем и одним из самых эффективных моторов в мире, сообщает Autosport.

Тепловая эффективность моторов стала ключевой областью для современных разработчиков моторов и подразумевает максимальное извлечение полезной энергии из заданного количества топлива.

В эпоху гибридных турбомоторов в Формуле-1 это особенно важно, поскольку есть строгий предел на топливо в 105 кг на гонку.

В настоящее время мотор «Мерседеса» приближается к уровням тепловой эффективности, достигаемым дизельными моторами, которые используются на больших контейнерных судах, хотя газовые турбины могут обеспечить эффективность более 60%.

Хотя эффективность 50% пока ещё не достигнута на трассе, нынешние моторы гораздо более эффективны, чем старые «атмосферники» V8, обеспечивавшие лишь 29% тепловой эффективности.
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