Квята могут продать вместе с командой

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Главным событием в «Формуле-1» перед «Гран-при Сингапура» стало объявление о прекращении сотрудничества двух легендарных брендов. «Макларен» досрочно расторг контракт с «Хондой», и со следующего сезона на болидах команды будут стоять силовые установки «Рено». «Хонда» из «Формулы-1» не уйдет, и это может отразиться на будущем Даниила Квята.

ВСЕ ДЛЯ ТЕБЯ, ФЕРНАНДО.

Одна из самых успешных команд в истории «Формулы-1» решилась на радикальные перемены. Все ради того, чтобы сохранить в составе двукратного чемпиона мира испанца Фернандо Алонсо. Сотрудничество с «Хондой» не принесло «Макларену» ожидаемых результатов. Британская команда борется не за подиумы, а за то, чтобы не стать худшей в пелотоне.

Взаимные обвинения становились все жестче, и в итоге на третий год сотрудничества последовал разрыв многолетнего соглашения. Со следующего сезона на болидах «Макларен» будут стоять силовые установки «Рено». Впервые в истории команда из Уокинга будет сотрудничать с французским концерном. Новый контракт заключен на три сезона — как раз до того времени, как в силу вступит новый технический регламент.

Главный итог для «Макларена» — не только новые движки, но и продление контракта с Фернандо Алонсо. Даже с сохранением почти той же заработной платы — около 20 миллионов евро в год. Правда, испанец настаивает на однолетнем соглашении, чтобы иметь возможность выйти на рынок пилотов по окончании сезона-2018, когда освободятся (наверное) места в топ-конюшнях, а в «Макларене» настаивают на трехлетнем контракте.

Конечно, глупо утверждать, что только ультиматум Алонсо подвиг нового руководителя «Макларена» Зака Брауна на столь резкий шаг. Наверняка это было многократно просчитано и согласовано с акционерами, которые не могли не понимать, что разрыв с «Хондой» приведет к серьезным финансовым потерям. Но глупо отрицать и то, что настрой Алонсо против японских мотористов сыграл свою роль. 36-летний пилот останется в «Макларене» и очень скоро станет ясно, на какой именно срок.

КТО ВЫИГРАЛ, КТО ПРОИГРАЛ.

Как ни странно, но самой выигравшей стороной от перехода «Макларена» к «Рено» станет «Ред Булл». Одной из частей этой сложной многоходовки является переход «Торо Россо» на двигатели «Хонды». А это значит, что в следующем сезоне «Ред Булл» получит возможность сравнивать работу мотористов «Рено» и «Хонды». В том случае, если у японцев случится прорыв, «быки» могут перейти на «Хонду» и получить статус заводской команды. Со всеми плюсами, главный из которых — финансовый.

«Макларен» получит хороший двигатель, но лишится статуса заводской конюшни «Хонды» и огромных денег (но с этим акционеры справятся). При этом команда Зака Брауна будет всего лишь третьей для «Рено» в списке клиентов — в настоящий момент французы снабжают движками свою собственную команду, «Ред Булл» и «Торо Россо». Не сказать, что все стороны довольны партнерством, но успехов у этих команд больше, чем у «Макларена». Однако нет никаких гарантий, что на «Рено» болиды «Макларен» полетят к подиумам. И тем более нет гарантий, что Алонсо обойдется без новой порции критики.

«Торо Россо» получит финансовую поддержку «Хонды» и движки, которые потенциально могут быть одними из лучших в пелотоне. А «Хонда» получит возможность доказать, что неудачи были временными. Ведь сама по себе силовая установка без хорошего шасси не даст результата.

ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ КВЯТ?

Но одними только контрактами между командами и поставщиками дело не обойдется. Переходы пилотов в данной многоходовке неизбежны. И «Ред Булл» придется расстаться с испанцем Карлосом Сайнсом и отпустить его из «Торо Россо» в «Рено». Это требование французов, которое совпадает с желанием самого пилота. Так что в следующем году за «Рено» будут ездить Сайнс и Нико Хюлькенберг.

Это может случиться еще по ходу текущего сезона. Более того, уже на «Гран-при Малайзии», если все стороны договорятся. В этом случае без места останется британец Джолион Палмер, которого преследуют в нынешнем чемпионате неудачи, а «Торо Россо» придет француз Пьер Гасли. Но даже если текущий чемпионат завершится без изменений в составах команд, на сезон-2018 Палмер вряд ли найдет место. Как и тест-пилот «Рено» Сергей Сироткин, которого прочили на место неудачливого британца, но теперь об этом можно забыть.

Уход Сайнса, с одной стороны, выглядит выгодно в плане перспектив Даниила Квята. Тем более, что «Хонде» в новой команде нужен будет опытный пилот. Квята уже можно считать таковым, почти четыре сезона за плечами. Однако японцы, по слухам, настаивают на том, чтобы одно из мест в «Торо Россо» занял их протеже. Пока поиск такой кандидатуры ведется. Ну и что, ведь это всего лишь замена Сайнсу?