Риккардо: В 2018 году «Ред Булл» должен бороться за титул, чтобы я остался

«Я думал, что в этом году у нас будут хорошие шансы, но этого не случилось. Нам ещё удалось завоевать подиумы, но мы не были способны бросить вызов в борьбе за титул. Так что это должно произойти в следующем году в “Ред Булл”. По крайней мере, с моей точки зрения.



Я здесь уже много лет и думаю, что в следующем году “Ред Булл” нужно добиться большего прогресса, чем в этом, чтобы убедить меня, что я могу победить с ними.



Хочу ли я победить с ними? Абсолютно. Думаю, это должно завершить историю. Себастьян Феттель сделал это с ними, он единственный. Поэтому мне было бы очень приятно это сделать, но посмотрим», — цитирует Риккардо Motorsport.