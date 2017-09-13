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13 сентября 2017, 12:34 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Риккардо: В 2018 году «Ред Булл» должен бороться за титул, чтобы я остался

Австралийский гонщик Даниэль Риккардо дал понять, что в 2018 году команде «Ред Булл» нужно убедить его в том, что он сможет с ней стать чемпионом, чтобы продлить контракт.

Австралийский гонщик <span class=error>Даниэль</span> Риккардо дал понять что в 2018 году команде Ред <span class=error>Булл</span> нужно убедить его в том что он сможет с ней стать чемпионом чтобы продлить контракт. Увеличить
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«Я думал, что в этом году у нас будут хорошие шансы, но этого не случилось. Нам ещё удалось завоевать подиумы, но мы не были способны бросить вызов в борьбе за титул. Так что это должно произойти в следующем году в “Ред Булл”. По крайней мере, с моей точки зрения.

Я здесь уже много лет и думаю, что в следующем году “Ред Булл” нужно добиться большего прогресса, чем в этом, чтобы убедить меня, что я могу победить с ними.

Хочу ли я победить с ними? Абсолютно. Думаю, это должно завершить историю. Себастьян Феттель сделал это с ними, он единственный. Поэтому мне было бы очень приятно это сделать, но посмотрим», — цитирует Риккардо Motorsport.
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