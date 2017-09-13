Кэри: Наша цель — сохранить Гран-при Сингапура в календаре Ф-1
Босс Формулы-1 Чейз Кэри заявил о твёрдом намерении сохранить
Гран-при Сингапура в календаре «Королевских автогонок».
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Текущее соглашение с организаторами этапа в Сингапуре рассчитано до конца 2017 года.
«Мы активно сотрудничаем с нашими партнёрами (в Сингапуре). Наша цель — выйти на новую сделку. У нас хорошие отношения с нашими партнёрами. Сделка ещё не завершена, но дискуссии продолжаются.
Сингапур привязан к нашей азиатской стратегии. Эта гонка является знаковой для Азии. Наша цель — продлить контракт. Это
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