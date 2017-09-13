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Текущее соглашение с организаторами этапа в Сингапуре рассчитано до конца 2017 года.



«Мы активно сотрудничаем с нашими партнёрами (в Сингапуре). Наша цель — выйти на новую сделку. У нас хорошие отношения с нашими партнёрами. Сделка ещё не завершена, но дискуссии продолжаются.



Сингапур привязан к нашей азиатской стратегии. Эта гонка является знаковой для Азии. Наша цель — продлить контракт. Это Гран-при, которым мы гордимся», — цитирует Кэри F1i.