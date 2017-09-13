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13 сентября 2017, 11:56 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Кэри: Наша цель — сохранить Гран-при Сингапура в календаре Ф-1

Босс Формулы-1 Чейз Кэри заявил о твёрдом намерении сохранить Гран-при Сингапура в календаре «Королевских автогонок».

Босс Формулы-1 <span class=error>Чейз</span> <span class=error>Кэри</span> заявил о твёрдом намерении сохранить <nobr>Гран-при </nobr>Сингапура в календаре Королевских автогонок. Увеличить
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Текущее соглашение с организаторами этапа в Сингапуре рассчитано до конца 2017 года.

«Мы активно сотрудничаем с нашими партнёрами (в Сингапуре). Наша цель — выйти на новую сделку. У нас хорошие отношения с нашими партнёрами. Сделка ещё не завершена, но дискуссии продолжаются.

Сингапур привязан к нашей азиатской стратегии. Эта гонка является знаковой для Азии. Наша цель — продлить контракт. Это Гран-при, которым мы гордимся», — цитирует Кэри F1i.
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