СМИ: Концерн «Порше» может выкупить команду «Формулы-1» «Ред Булл» в 2021 году
ТАСС, 13 сентября. Автоконцерн «Порше», планирующий вернуться в автогонки в классе машин «Формула-1» в 2021 году, может выкупить команду «Ред Булл». Об этом сообщает журнал Motorsport Magazine.
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Отмечается, что в случае, если сделка состоится, состав и инфраструктура команды не будут подвергнуты никаким изменениям.
Ранее сообщалось, что «Порше» планирует прийти в «Формулу-1» в качестве поставщика моторов.
Команда «Ред Булл» выступает в «Формуле-1» с 2005 года. Команда четыре раза становилась обладателем Кубка конструкторов.
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