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13 сентября 2017, 11:17 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Вольф: Введение потолка бюджетов должно быть плавным

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал намерение новых владельцев Формулы-1 из Liberty Media установить потолок бюджетов на уровне $ 150 млн за сезон 2021 года.

Руководитель Мерседеса <span class=error>Тото</span> <span class=error>Вольф</span> прокомментировал намерение новых владельцев Формулы-1 из Liberty Media установить потолок бюджетов на уровне 150 млн за сезон 2021 года. Увеличить
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На сегодняшний день бюджеты топ-команд серии превышают € 300 млн.

«Это должно быть сделано таким образом, чтобы это было справедливо и хорошо для спорта и чтобы уважались определённые структуры. Нам нужен плавный переход», — отметил Вольф, подразумевая, что у «Мерседеса» более 1000 сотрудников на заводах в Брэкли и Бриксфорте и что они не могут быть уволены в один день.
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