Вольф: Введение потолка бюджетов должно быть плавным
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал намерение новых владельцев Формулы-1 из Liberty Media установить потолок бюджетов на уровне $ 150 млн за сезон 2021 года.
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На сегодняшний день бюджеты
«Это должно быть сделано таким образом, чтобы это было справедливо и хорошо для спорта и чтобы уважались определённые структуры. Нам нужен плавный переход», — отметил Вольф, подразумевая, что у «Мерседеса» более 1000 сотрудников на заводах в Брэкли и Бриксфорте и что они не могут быть уволены в один день.
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