Вольф: Введение потолка бюджетов должно быть плавным

На сегодняшний день бюджеты топ-команд серии превышают € 300 млн.



«Это должно быть сделано таким образом, чтобы это было справедливо и хорошо для спорта и чтобы уважались определённые структуры. Нам нужен плавный переход», — отметил Вольф, подразумевая, что у «Мерседеса» более 1000 сотрудников на заводах в Брэкли и Бриксфорте и что они не могут быть уволены в один день.