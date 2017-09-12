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12 сентября 2017, 21:13 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Макларен» договорился о разрыве с «Хондой» и трёхлетнем контракте с «Рено»

Команда Формулы-1 «Макларен» достигла соглашения о расторжении сотрудничества с «Хондой», заключив контракт с «Рено», сообщает Motorsport.

Команда Формулы-1 <span class=error>Макларен</span> достигла соглашения о расторжении сотрудничества с <span class=error>Хондой</span> заключив контракт с Рено сообщает Motorsport. Увеличить
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Партнёрство с «Рено» будет действовать до 2020 года включительно.

Команда из Уокинга получит двигатели той же спецификации, с которыми работают в «Ред Булл» и «Торо Россо».

Таким образом, слухи о переходе «Хонды» к сотрудничеству с «Торо Россо» находят своё подтверждение. Партнёрство «Макларена» и «Рено» также предусматривает переход пилота «Торо Россо» Карлоса Сайнса в стан «Рено», о чем уже сообщалось ранее. Однако, в «Торо Россо» надеются, что испанец останется в команде до завершения сезона.
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