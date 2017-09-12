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12 сентября 2017, 13:42 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Пирелли»: Для Сингапура хорошая стратегия всегда имеет фундаментальное значение

Босс «Пирелли» Марио Изола дал свой комментарий к предстоящему Гран-при Сингапура, отметив особо важное значение шинной стратегии в этой гонке.

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«Гран-при Сингапура почти всегда является одной из самых востребованных, тяжёлых и непредсказуемых гонок сезона, где стратегия играет важную роль для достижения конечного результата, потому что автомобиль безопасности почти наверняка появится на трассе. Традиционно на этом треке поул приносит победу, поэтому квалификация играет особенно важную роль.

В гонке команды должны уделять особое внимание данным, полученным на практике, поскольку температура трассы в тёмное время суток меняется иначе, чем днём. Понимание этого момента станет ключом к правильной оценке уровней износа резины, а следовательно, к формированию наиболее эффективной стратегии», — цитирует Изолу пресс-служба «Пирелли».
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