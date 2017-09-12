Вильнёв: Мне трудно судить Квята и других россиян, они похожи на пилотов из Азии

«Когда вы присмотритесь к Формуле-2 ближе, то увидите, что там есть много пилотов, которые часто сходят, например такие, как Артём Маркелов. У меня не было возможности оценить уровень его пилотирования, но по большому счёту дело в самом отношении.

К примеру, подумайте, в чём разница между Леклером и другими? всё дело в подходе. Он находится в своём нынешнем положении не потому что получил рождественский подарок. Он работал с самого детства и я говорю не только о умении управлять болидом. Можно быть быстрым или не очень быстрым. Помню, в Формуле-3 были гонщики, которые были быстрее Сенны, но после они не добились ничего.

Сложно судить о способностях пилотов в младших сериях, особенно учитывая то, что все они годами используют одинаковое шасси. Всё, что можно увидеть — психология и то, как человек работает. Леклер в этом хорош, как был хорош Бьянки и тот же Окон. Всё необходимо заслужить работой. Возможно, у кого-то нет таланта, но это нельзя увидеть до участия в Формуле-1.

Перед этим можно рассмотреть только психологию пилота, его образование и так далее. И это то, что невозможно разглядеть среди россиян, например у Квята. Мне тяжело это увидеть, так как наш менталитет очень различен. Для меня это как пилоты из Азии, мне сложно понять этих пилотов, как и понять то, какова их психологическая составляющая. Потому мне тяжело понять, что они могут дать в будущем, — цитирует Вильнёва F1-nal Lap.