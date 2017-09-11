Квят: В Сингапуре всё может произойти, а я приеду хорошо готовым

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«Тут очень жарко и влажно, из-за чего гонка становится сложной физически. Хорошая новость в том, что я приеду хорошо готовым благодаря тренеру и работе в течении года.

В прошлом году я финишировал девятым и здорово квалифицировался (седьмым). Надеюсь, в этом году мы тоже будем боеспособны. Вдобавок, в Сингапуре всякое может произойти: стены очень близко к трассе и физическая готовность может сыграть свою роль.