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11 сентября 2017, 19:57 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Квят: В Сингапуре всё может произойти, а я приеду хорошо готовым

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят дал комментарий в преддверии Гран-при Сингапура Формулы-1.

Пилот <span class=error>Торо</span> <span class=error>Россо</span> Даниил <span class=error>Квят</span> дал комментарий в преддверии <nobr>Гран-при </nobr>Сингапура Формулы-1. Увеличить
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«Тут очень жарко и влажно, из-за чего гонка становится сложной физически. Хорошая новость в том, что я приеду хорошо готовым благодаря тренеру и работе в течении года.

В прошлом году я финишировал девятым и здорово квалифицировался (седьмым). Надеюсь, в этом году мы тоже будем боеспособны. Вдобавок, в Сингапуре всякое может произойти: стены очень близко к трассе и физическая готовность может сыграть свою роль.

Я много тренировался, чтобы быть сосредоточенным на гонках и не обращать внимания ни на что больше. Нам надо использовать каждый шанс и набирать очки, — цитирует Квята пресс-служба команды.
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