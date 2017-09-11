Квят: В Сингапуре всё может произойти, а я приеду хорошо готовым
Пилот «Торо Россо» Даниил Квят дал комментарий в преддверии
Гран-при Сингапура Формулы-1.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Тут очень жарко и влажно,
В прошлом году я финишировал девятым и здорово квалифицировался (седьмым). Надеюсь, в этом году мы тоже будем боеспособны. Вдобавок, в Сингапуре всякое может произойти: стены очень близко к трассе и физическая готовность может сыграть свою роль.
Я много тренировался, чтобы быть сосредоточенным на гонках и не обращать внимания ни на что больше. Нам надо использовать каждый шанс и набирать очки, — цитирует Квята
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