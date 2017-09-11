Сайнс-младший уже прошёл подгонку сиденья в «Рено»

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Испанец ездил для этого на базу «Рено» в Энстоуне на прошлой неделе, уверяет Auto Bild.

Сайнс готовится стать частью сделки между четырьмя командами и перебраться в «Рено». По слухам, переход состоится до конца сезона. Возможно, испанец пересядет за руль «Рено» уже на Гран-при Малайзии. Однако, по другой информации, переход может не состояться до окончания сезона.