Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/30971363/
11 сентября 2017, 19:09 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Сайнс-младший уже прошёл подгонку сиденья в «Рено»

Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс-младший уже прошёл подгонку кресла в болиде «Рено».

Пилот <span class=error>Торо</span> <span class=error>Россо</span> <span class=error>Карлос</span> <nobr>Сайнс-младший </nobr>уже прошёл подгонку кресла в болиде Рено. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Испанец ездил для этого на базу «Рено» в Энстоуне на прошлой неделе, уверяет Auto Bild.

Сайнс готовится стать частью сделки между четырьмя командами и перебраться в «Рено». По слухам, переход состоится до конца сезона. Возможно, испанец пересядет за руль «Рено» уже на Гран-при Малайзии. Однако, по другой информации, переход может не состояться до окончания сезона.

В «Рено» Сайнс-младший должен заменить Джолиона Палмера.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости

«Мама позвонила, когда я завоевала медаль. Но я не взяла трубку»

Рейтинг лучших клубов мира. «Зенит» лучше ЦСКА, «Спартак» — на 74-м месте

Гинер: Будогосский должен уйти, происходит настоящий произвол

Зрители стоя приветствовали Шарапову после победы над Халеп