Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/30970907/
11 сентября 2017, 18:26 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Форс Индия»: $ 150 млн — реалистичный потолок бюджетов в Формуле-1

Операционный директор «Форс Индия» Отмар Зафнауэр считает, что потолок затрат в Формуле-1 должен быть равен $ 150 млн.

Операционный директор Форс Индия <span class=error>Отмар</span> Зафнауэр считает что потолок затрат в Формуле-1 должен быть равен 150 млн. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Нужно быть прагматичными. Скажем, сейчас команды тратят по $ 250 млн и имеют по тысячи сотрудников. А через пару лет вводится потолок бюджетов и мы говорим им тратить на $ 100 млн меньше и избавиться от 300 — 500 работников. Это трудно. Нужно подходить рационально.

Лично я думаю, что $ 150 млн это много для гоночной команды. На порядок больше, чем в других сериях. Потратив только $ 150 млн мы уже должны делать фантастическую работу для фанатов. Так что это реалистичная цифра. Не говоря уже о том, что половина команд и так тратит меньше.

Половина команд будет далеко под потолком затрат, и им ничего не придётся делать для этого. Вероятно, больше этой суммы тратят лишь четыре команды, — цитирует Зафнауэра ESPN.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости

«Мама позвонила, когда я завоевала медаль. Но я не взяла трубку»

Рейтинг лучших клубов мира. «Зенит» лучше ЦСКА, «Спартак» — на 74-м месте

Гинер: Будогосский должен уйти, происходит настоящий произвол

Зрители стоя приветствовали Шарапову после победы над Халеп