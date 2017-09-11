«Форс Индия»: $ 150 млн — реалистичный потолок бюджетов в Формуле-1
Операционный директор «Форс Индия» Отмар Зафнауэр считает, что потолок затрат в Формуле-1 должен быть равен $ 150 млн.
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«Нужно быть прагматичными. Скажем, сейчас команды тратят по $ 250 млн и имеют по тысячи сотрудников. А через пару лет вводится потолок бюджетов и мы говорим им тратить на $ 100 млн меньше и избавиться от 300 — 500 работников. Это трудно. Нужно подходить рационально.
Лично я думаю, что $ 150 млн это много для гоночной команды. На порядок больше, чем в других сериях. Потратив только $ 150 млн мы уже должны делать фантастическую работу для фанатов. Так что это реалистичная цифра. Не говоря уже о том, что половина команд и так тратит меньше.
Половина команд будет далеко под потолком затрат, и им ничего не придётся делать для этого. Вероятно, больше этой суммы тратят лишь четыре команды, — цитирует Зафнауэра ESPN.
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