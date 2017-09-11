Роберт Кубица был нестабилен на длинных сериях кругов на тестах
По информации обозревателя Motorsport Magazine Джона Хьюза, польский гонщик Роберт Кубица хотя и показал впечатляющую скорость на тестах с «Рено» в этом году, но был нестабилен на длинных сериях кругов.
Это вызывает вопросы относительно его готовности к возвращению в Формулу-1 в качестве боевого пилота.
Ранее поляк попросил «Рено» освободить от контракта, чтобы иметь возможность претендовать на места в других командах. Предполагается, что этими командами являются британский «Уильямс» и швейцарский «Заубер».
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