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https://sport.mail.ru/news/formula1/30967157/
11 сентября 2017, 13:56 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Роберт Кубица был нестабилен на длинных сериях кругов на тестах

По информации обозревателя Motorsport Magazine Джона Хьюза, польский гонщик Роберт Кубица хотя и показал впечатляющую скорость на тестах с «Рено» в этом году, но был нестабилен на длинных сериях кругов.

Это вызывает вопросы относительно его готовности к возвращению в Формулу-1 в качестве боевого пилота.

Ранее поляк попросил «Рено» освободить от контракта, чтобы иметь возможность претендовать на места в других командах. Предполагается, что этими командами являются британский «Уильямс» и швейцарский «Заубер».
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