Роберт Кубица был нестабилен на длинных сериях кругов на тестах

Это вызывает вопросы относительно его готовности к возвращению в Формулу-1 в качестве боевого пилота.



Ранее поляк попросил «Рено» освободить от контракта, чтобы иметь возможность претендовать на места в других командах. Предполагается, что этими командами являются британский «Уильямс» и швейцарский «Заубер».