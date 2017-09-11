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11 сентября 2017, 13:16 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Команды Формулы-1 ещё ждут фундаментальной информации по «гало»

По словам технического директора «Форс Индия» Энди Грина, команды Формулы-1 всё ещё ждут фундаментальной информации, касающейся «гало».

По словам технического директора Форс Индия <span class=error>Энди</span> Грина команды Формулы-1 всё ещё ждут фундаментальной информации касающейся гало. Увеличить
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Несмотря на то что информация о том, какие нагрузки должно выдерживать «гало», уже известна командам, нет точной информации о том, как будут проводиться краш-тесты. Сложность тестов заключается в том, что они не могут проводиться с реальным «гало», поскольку тот не рассчитан для сопротивления нагрузкам, которым должно выдерживать шасси, то есть ФИА должна разработать метод который сымитирует передачу импульса через «гало».

«Фактические требования к “гало” определены. Но к шасси, к которому оно будет крепиться, пока нет. Получить шасси, способное справиться с нагрузками, которые устанавливает ФИА, будет вызовом. “Гало”, которое мы будем использовать в гонках, не выдержит этих нагрузок, поэтому нет смысла его использовать на тестах, поскольку “гало” выйдет из строя в первую очередь. Итак, тесты предстоит провести с чем-то другим, и это то, что мы пытаемся определить на данный момент», — цитирует Грина Autosport.
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