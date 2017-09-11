Команды Формулы-1 ещё ждут фундаментальной информации по «гало»
По словам технического директора «Форс Индия» Энди Грина, команды Формулы-1 всё ещё ждут фундаментальной информации, касающейся «гало».
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Видимо, что-то случилось...
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Несмотря на то что информация о том, какие нагрузки должно выдерживать «гало», уже известна командам, нет точной информации о том, как будут проводиться
«Фактические требования к “гало” определены. Но к шасси, к которому оно будет крепиться, пока нет. Получить шасси, способное справиться с нагрузками, которые устанавливает ФИА, будет вызовом. “Гало”, которое мы будем использовать в гонках, не выдержит этих нагрузок, поэтому нет смысла его использовать на тестах, поскольку “гало” выйдет из строя в первую очередь. Итак, тесты предстоит провести с
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